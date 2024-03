Boxe : Avant d’affronter Joshua, Ngannou s’en prend à Fury

Florian Barré

Durant toute sa carrière, Francis Ngannou a toujours semblé être ce poids lourd calme et dangereux. Mercredi soir, alors qu’il faisait face à Anthony Joshua lors d’une conférence de presse avant leur combat, le Predator s’est simplement montré dangereux lorsque le sujet Tyson Fury a été abordé. En effet, le Camerounais s’est agacé et s’en est pris au Gypsy King pour ses récentes sorties houleuses.

Vendredi soir, à Riyad en Arabie saoudite, Francis Ngannou affrontera Anthony Joshua en boxe anglaise. Parmi les observateurs, Tyson Fury, tombeur de l’ancien champion poids pour de l’UFC en octobre 2023, sera bel et bien présent. S’il a récemment affirmé ne pas avoir de préférence quant au vainqueur de ce combat, la conférence de presse d’hier soir pourrait lui avoir fait changer d’avis.

Ngannou menace presque Fury

En effet, alors que le Gypsy King était assis au premier rang, Francis Ngannou lui a adressé un message qui ne laisse peu de place au doute concernant leur entente dans la vraie vie : « Ta seule chance, c’est sur le ring, avec les règles de la boxe. Lorsque tu es en dehors de ce ring, tu ferais mieux de rester à cinq mètres de moi avant que je ne t’écrase. Si je me fâche, tu vas passer un sale quart d’heure mon ami […] Sans les règles de la boxe, tu n’es rien face à moi. Je te bats tous les jours, deux fois le dimanche ».

« Il devrait m’embrasser les pieds »