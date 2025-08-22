Zidane passe un coup de fil, projet de folie avec Wembanyama ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce qui fait l'effet d'une petite bombe. Légende du basket français et président de l'ASVEL, Tony Parker envisage de devenir coach ! Après avoir pris conseil auprès de Zinedine Zidane, l'ancien meneur des San Antonio Spurs va passer les diplômes nécessaires et s'imagine sur le banc de l'équipe de France. Victor Wembanyama entraîné par Tony Parker, c'est peut-être pour bientôt !

Légende du basket français, Tony Parker s'est reconverti en président de club puisqu'il est actuellement à l'ASVEL. Mais l'ancien meneur des Spurs a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. En effet, dans quelques jours, Tony Parker sera au Mans afin de tenter d'obtenir son DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport) et son émanation fédérale, le DEPB (Diplôme d'Entraîneur Professionnel de Basket-Ball). Autrement dit, il veut devenir coach comme il l'a confirmé, révélant notamment avoir pris conseil auprès d'un certain Zinedine Zidane.

Parker veut devenir coach et appelle Zidane ! « En octobre dernier, après ma première discussion avec Pop (Gregg Popovich, son coach aux Spurs entre 2001 et 2018), j'avais senti cette forte envie. Je lui avais demandé conseil, les Spurs m'avaient ouvert les portes en janvier, en février, en mars, où j'avais pu, sur sept, dix jours, tout observer. Ensuite, j'ai discuté longuement avec Zizou (Zinédine Zidane) et Titi (Thierry Henry), qui m'ont convaincu de faire le DES. Parce qu'en soi, je n'en ai pas besoin pour coacher en NBA. Et moi, mon rêve, c'est de coacher en NBA. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas retourner à l'école (sourire) ! Cette année, je vais donc passer le DES. J'espère que je l'aurai en mai, pour ensuite commencer une carrière de coach (...) C'est pour cela que je voulais appeler Zizou. Lui non plus n'avait aucune envie de faire ça quand il a pris sa retraite ! Moi, quand je prends ma retraite, la présidence de l'Asvel me va très bien. Même si parfois, ça me titillait, quand je venais faire un speech dans le vestiaire. C'est le bon timing aujourd'hui. Je sens que je suis prêt. Zizou et Titi m'ont parlé du bonheur que ça procure, tout ce qu'ils ont pu transmettre. La transmission, redonner au basket français, encore plus loin que ce que j'ai déjà fait. J'ai encore beaucoup à donner au basket », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.