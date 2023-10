Une superstar plante l’équipe de France avant les JO !

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Alors qu'il pouvait jouer pour le Cameroun, la France ou les Etats-Unis, Joel Embiid a fait son choix. Pressenti pour défendre les couleurs des Bleus aux JO de Paris 2024, le joueur des 76ers de Philadelphie a opté pour Team USA. Une décision qui marque la fin d'un long feuilleton.

Tout ça pour ça. Depuis 2018, le sujet revenait à chaque fois sur la table : avec qui jouera Joel Embiid pour les JO 2024 ? Le MVP de la dernière saison de NBA a opté pour le choix le surprenant, celui de rejoindre la Team USA. Né à Yaoundé, Embiid aurait pu logiquement se diriger vers le Cameroun, bien qu'il n'aurait sans doute jamais rien remporté avec sa sélection. L'opportunité de représenter la France et la faire briller aux JO de Paris 2024, à domicile où il aurait pu devenir un héros, était également sur la table. Mais voilà, le pivot n'accompagnera pas la bande à Victor Wembanyama mais bien celle à LeBron James.

«Après avoir parlé avec ma famille, je savais que ça devait être Team USA»

Joel Embiid a expliqué sa décision sur ses réseaux sociaux. « Je suis vraiment fier et excité de cette décision. Ce n'était pas facile. Je suis béni de pouvoir appeler le Cameroun, la France et les Etats-Unis de main. Après avoir parlé avec ma famille, je savais que ça devait être Team USA. Je veux jouer avec mes frères dans la ligue. Je veux jouer pour mes fans car ils ont été incroyables depuis que je suis arrivé ici. Mais avant tout, je veux honorer mon fils, qui est né aux Etats-Unis. Je veux que mon fils sache que j'ai joué mes premiers JO pour lui », a-t-il écrit sur X . Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont réagi à cette décision, à l'image de Victor Wembanyama et Nicolas Batum.

«Je suis juste triste pour le Cameroun»