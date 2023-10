Une star de NBA se fait recadrer en France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion d'une conférence de presse organisée pour les équipes de France de basket, il a notamment été question de la situation de Joel Embiid, qui a finalement décidé de ne pas jouer pour les Bleus, mais bien de porter le maillot du Team USA en vue des Jeux Olympiques de Paris dans moins d'un an. Et que ce soit auprès de Jean-Pierre Siutat ou de Boris Diaw, cette décision n'est clairement pas passée.

Depuis quasiment un an, la décision de Joel Embiid est attendue. Le pivot des Sixers a effectivement obtenu un passeport français ce qui laissait penser qu'il pourrait être convoqué par Vincent Collet pour disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain avec les Bleus. Cependant, alors qu'il aurait également pu jouer pour le Cameroun, Joel Embiid a finalement annoncé qu'il compléterait l'équipe de rêve qu'est en train de monter le Team USA. Avec Rudy Gobert ou Victor Wembanyama, l'équipe de France est bien fournie à l'intérieur, mais l'apport de la star des Sixers aurait forcément été un atout non négligeable. C'est notamment la raison pour laquelle sa décision ne passe pas auprès de Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération français de Basket.

«On passe à autre chose»

« On n'est jamais allé le chercher. Joel a envisagé de jouer en équipe nationale. À sa demande, nous avons fait des démarches mais nous n'avons jamais été demandeurs. Je suis déçu d'avoir passé autant de temps et d'énergie sur un dossier qui au bout du compte n'aurait pas dû être initié… ou en tout cas qui ne l’a pas été à notre demande. Pour moi, c'est un sujet qui est derrière. On passe à autre chose (...) Je n'ai pas été présent aux entretiens qu'il a eu avec les autorités nationales. Je pense qu'il s'est engagé à porter le maillot de l'équipe de France car c'est quand même le fait déclencheur. C'est très clair que son passeport est lié au fait qu'il allait jouer avec l'équipe nationale », assure-t-il en conférence. Un avis également partagé par Boris Diaw.

Basket : Un cadre de l’équipe de France réagit à la décision de Joel Embiid https://t.co/mWGNqMNvDe pic.twitter.com/TxewNvaV7q — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«L'équipe de France continuera sans lui comme elle faisait auparavant»