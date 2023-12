Wembanyama va provoquer une révolution en NBA ?

Hugo Chirossel

Premier Français à être devenu le numéro 1 de la Draft, Victor Wembanyama pourrait rendre un grand service aux fans de NBA en France. En effet, Adam Silver a déclaré que la Grande Ligue réfléchissait à modifier les horaires de diffusions des matchs, et plus particulièrement ceux des Spurs, afin de les rendre plus accessibles dans l’Hexagone.

Être fan de NBA et habiter en France n’est pas toujours simple. Le décalage horaire avec les États-Unis et donc les heures de diffusion rendent souvent difficile l’accès aux matchs de la Grande Ligue. Mais la demi-finale du tournoi NBA qui opposait les Bucks et les Pacers jeudi dernier s’est jouée à un horaire inhabituel. En effet, elle a eu lieu à 14h sur la côte Ouest, soit 23h en France.

NBA : Une grosse surprise en préparation pour LeBron James ? https://t.co/qkBRIsc4Jc pic.twitter.com/5dBWznFcRU — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

La NBA prête à avancer les horaires de certaines rencontres ?

« Le match de jeudi à 14 heures, ici, et à 17 heures (heure de l’Est), a donné l’occasion aux fans européens, et Giannis (Antetokounmpo) l’a souligné après le match, de pouvoir accéder à ces matchs alors qu’autrement il aurait fallu attendre le milieu de la nuit. Nous sommes un sport mondial, et cela fait partie de la liste des choses que nous examinons », a confié Adam Silver à ESPN . La NBA pourrait donc poursuivre sur cette voie, notamment en ce qui concerne les horaires de diffusion des matchs des Spurs de Victor Wembanyama.

«Comment nous pouvons rendre plus de matchs accessibles à ces fans»

« Victor Wembanyama est un formidable ajout pour la NBA. C’est un jeune homme merveilleux, et j’ai eu l’occasion de passer du temps avec lui. Je sais que les Spurs sont très satisfaits de son jeu, même si cela ne se traduit pas encore par des victoires. Mais c’est un jeune joueur qui se développe dans cette ligue. Et pour en revenir à la question précédente sur l’heure de début du match, et même si les Spurs ne jouaient pas, nous savons que nous avons un grand nombre de fans en France. Nous savons que nous sommes très appréciés dans toute l’Europe. L’une des questions que nous devons résoudre au fil du temps est de savoir comment nous pouvons rendre plus de matchs accessibles à ces fans dans un délai raisonnable », a ajouté Adam Silver.

«Au fil du temps nous pourrons jouer certains matchs de notre saison régulière à cet horaire»