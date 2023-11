Une jeune star se lâche sur les femmes en NBA

Florian Barré

À 22 ans, Jalen Williams a déjà été témoin des inconvénients de la gloire après avoir connu une campagne rookie réussie avec le Thunder d'Oklahoma City. Le swingman a souligné l’un des problèmes d’être un joueur NBA, déclarant que les athlètes risquent constamment de tomber dans des « pièges à miel », qui ne sont rien d'autre que des pièges créés par des femmes qui en ont pour leur argent et leur notoriété.

Lors de son apparition sur le podcast « Don't Trip », Jalen Williams, arrière/ailier du Thunder, a révélé que de nombreuses femmes attendent constamment les joueurs de NBA devant leur chambre d'hôtel pour être récupérées et passer la soirée avec l’un d’entre eux. Contrairement à Zion Williamson par exemple - qui a passé une bonne partie de l’été dans la tourmente à cause de son infidélité - le jeune homme de 22 ans a délibérément évité ce drame car s'y impliquer pourrait sérieusement nuire à sa réputation.

« Il y a eu plein d’histoires »

« Personnellement, j’essaye de rester loin des filles pendant la saison. J’ai vu pas mal de choses. En général les filles trainent dans les hôtels, aussi bien dans les couloirs que dans les chambres, et elles essayent de voir avec quels joueurs elles peuvent avoir des relations. Elles connaissent nos emplois du temps, elles envoient des messages sur les réseaux sociaux…, poursuit Williams. Ça marche souvent, vous êtes sur les réseaux vous pouvez voir ça. C’est le piège dans lequel de nombreux jeunes joueurs tombent. C’est 2 ou 3 heures du matin, t’es fatigué et vulnérable, tu viens de terminer ton match, et tu fais débarquer une fille dans ta chambre. Il y a eu plein d’histoires, des portefeuilles volés, des photos prises quand tu dors. Il faut faire très attention. »

Zion Williamson piégé

Jalen Williams est encore jeune mais il a la lucidité de laisser les femmes de côté pendant la saison afin de ne pas s’épuiser physiquement et mentalement. Les fans ont déjà vu à quel point la réputation de Zion Williamson a été mise à mal lorsque l'actrice de films X, Moriah Mills, a accusé la star des Pélicans d'avoir fait tomber enceinte sa propre femme. En gage de maturité, Williams a prévenu que les conséquences pour ceux qui cèdent à la tentation peuvent être désastreuses.