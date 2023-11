Un grand copain de Wembanyama brille en NBA

Florian Barré

Le premier acte d'héroïsme de Bilal Coulibaly sur un parquet de NBA a failli arriver dimanche soir, mais le rookie français devra attendre encore un peu. S’il n’a pas pu empêcher les Washington Wizards de perdre contre les Brooklyn Nets, Coulibaly a malgré tout réalisé une performance de haute volée. 20 points à 4/7 à 3-points et sept rebonds… Tous les feux sont au vert pour l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama.

Il prend peu à peu du galon. Bilal Coulibaly a réalisé la meilleure prestation de son début de carrière en NBA dimanche soir, lors du déplacement des Wizards à Brooklyn, défaits 102-94. Avec 20 points, le meilleur total de son équipe, mais aussi sept rebonds, quatre interceptions et trois passes décisives, le rookie français a montré qu’il s’était déjà mis au niveau NBA. Septième choix de la dernière draft et ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Métropolitans 92, Coulibaly a aussi fait parler son tir extérieur (4/7).

Félicité par son coach

« Il était vraiment bon », a déclaré l'entraîneur Wes Unseld Jr. « Il a l’air vraiment calme, très confiant. Il est agressif. Il sait assez bien quand et comment. Il a l’air à l’aise derrière la ligne des trois points, ce qui est, à mon avis, un point positif. Je pense juste qu’il doit continuer à construire. » Malgré les difficultés offensives des trois premiers quart-temps, les Wizards (2-7) ont réduit l'avance de Brooklyn à deux possessions à plusieurs reprises au cours des deuxième et troisième quart-temps, mais n'ont pas pu inverser la tendance. Coulibaly a contribué à changer cela. Il a marqué 14 de ses points en seconde période et a ajouté quatre interceptions, un sommet dans le match.

« Il est très mature »