Un coach signe le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Erik Spoelstra, le coach du Miami Heat, a signé le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un entraîneur, selon ESPN. À la tête de son équipe pour la 16e saison consécutive, Spoelstra est déjà une anomalie dans la ligue en termes de longévité. Désormais, son contrat le distingue également de ses pairs.

Erik Spoelstra a accepté une extension de contrat de huit ans au Miami Heat pour un montant supérieur à 120 millions de dollars, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN . C’est le plus gros contrat de l’histoire pour un entraîneur en NBA.

Le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Les 120 millions de dollars promis à Spoelstra constituent un record pour un entraîneur en NBA, et même à l’échelle des sports nord-américains. Il aura le deuxième salaire annuel le plus élevé de la ligue, juste derrière les 19 millions de dollars par an de Gregg Popovich. Plus que le montant, c’est la durée du contrat qui le rend spécial : l’entraîneur eu Heat restera avec la franchise jusqu’en 2032.

La grande histoire d’Erik Spoelstra avec le Heat

Erik Spoelstra, coach en chef du Heat depuis 16 saisons, est le deuxième entraîneur en poste le plus longtemps en NBA. Il est juste derrière Gregg Popovich, qui en est à sa 28e saison avec les Spurs de Victor Wembanyama et devance largement Steve Kerr qui a passé 10 saisons avec les Warriors.



Spoelstra est arrivé à Miami en 1995, il y a 29 ans, et a remporté un titre sous la direction de Pat Riley en 2006. Après avoir pris les rênes en 2008, il a emporté deux titres de champion avec LeBron James et Dwyane Wade. Bien qu’il n’ait jamais été nommé entraîneur de l’année, il est l’un des entraîneurs les plus respectés dans le monde du basketball.