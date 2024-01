NBA : Paul George choqué par le duel entre Antetokounmpo et Wembanyama

Florian Barré

Jeudi soir dernier, les San Antonio Spurs affrontaient les Milwaukee Bucks. L’occasion pour Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo de se croiser pour la première fois sur un parquet de NBA. Un moment de basket qui a été très suivi, y compris par des joueurs de la ligue, comme Paul George. La star des Clippers a d’ailleurs avoué avoir passé un très bon moment derrière sa télé.

Avec 27 points à 10/18 aux tirs, 9 rebonds et 5 contres, Victor Wembanyama a réalisé une belle partie contre Milwaukee il y a quelques jours. Malheureusement pour l’intérieur tricolore, cela n’a pas suffi. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo se sont imposés dans la douleur, 125-121. Malgré tout, Wemby a impressionné ses pairs. Le Greek Freak , Khris Middleton ou encore Brook Lopez lui ont multiplié leurs compliments. Et ils ne sont pas les seuls.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« On aurait dit deux Avatars »

Paul George a lui aussi été impressionné par le phénomène français, récemment drafté en première position. La star des Clippers a pu regarder le duel et évoque deux « Avatars » en train de se battre : « Le duel entre Wemby et Giannis était vraiment spécial. On aurait dit deux Avatars en train de s’affronter. C’était génial. La créativité avec une telle taille, le move dans le dos de Wembanyama sur Damian Lillard. C’était fou. C’était un match très cool, on a vu le potentiel de Wemby face à de telles équipes. » a-t-il concédé.

Un mois de janvier à la portée de Wembanyama