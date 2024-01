Transferts NBA : Les Knicks préparent-ils un gros coup ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les New York Knicks, comme chaque année, sont au cœur de nombreuses rumeurs de transferts. Après avoir récupéré OG Anunoby, la franchise a l’intention de rester active sur le marché et de continuer à améliorer son effectif avec de nouvelles transactions. Le Français Evan Fournier pourrait notamment en bénéficier.

À l’approche de la date limite des échanges en NBA, le 8 février, les New York Knicks devraient continuer à chercher à renforcer son effectif avec de nouveaux transferts. Après le recrutement d’OG Anunoby, quelle est la suite du plan de la franchise ?

La perspective d’une nouvelle star à New York

Chaque fois qu’une star est disponible, les Knicks se retrouvent au cœur des débats. C’est la conséquence de leur statut unique, mais aussi de la construction de leur effectif. Ni Jalen Brunson ni Julius Randle ne semble avoir le profil d’une superstar capable de mener l’équipe vers le titre, malgré leurs solides performances. Les fans attendent un nouveau « Franchise Player » pour porter le collectif.



Cette saison, New York est fréquemment associé à Zach LaVine et Dejounte Murray. Cependant, des incertitudes planent sur leur capacité à élever le niveau de l’équipe et sur leur complémentarité avec Brunson, qui réalise une excellente saison. Donovan Mitchell, un autre nom de poids, figure sur le radar des Knicks. Selon le journaliste Marc Stein, la franchise ne prévoit toutefois pas de gros transfert pour le récupérer. Quant aux Cleveland Cavaliers, ils ne semblent pas disposés à se séparer de leur star.

NBA : Les Raptors et les Knicks lancent la saison des transferts https://t.co/xk06KqvQGM pic.twitter.com/vUt6PlQ4oa — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Un potentiel divorce entre Julius Randle et les Knicks

Si les Knicks convoitent une nouvelle star, Julius Randle se pose en candidat idéal pour un échange, surtout s’il est accompagné de choix de draft. Son salaire de 28 millions de dollars et sa valeur indiscutable sur le marché des transferts font de lui la potentielle pièce centrale d’un gros transfert. Avec des moyennes de 23,6 points, 9,6 rebonds et 4,8 passes décisives par match, Randle réalise une saison impressionnante. Néanmoins, sa tendance à s’effacer en playoffs et ses errances défensives pourraient pousser New York à le laisser partir.

Une porte de sortie pour Evan Fournier

Evan Fournier, qui espère un changement de cadre depuis plus d’un an, pourrait voir son souhait se réaliser avec un éventuel transfert des Knicks. La dernière année de son contrat, avec un salaire de 19 millions de dollars, pourrait s’avérer utile pour équilibrer les finances lors d’un échange. En outre, la franchise pourrait être contrainte de se détacher de son contrat pour accueillir celui d’une star. Si la franchise reste active sur le marché, le Français pourrait tenir sa porte de sortie.