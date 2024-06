Trade NBA : Paul George plaît aux New York Knicks

Florian Barré

Si, et seulement si, Paul George décidait de prendre son option de joueur 2024-2025 dans les prochains jours, entrant ainsi dans la free agency et renonçant à poursuivre l’aventure aux Los Angeles Clippers, les New York Knicks pourraient être l'un de ses prétendants commerciaux les plus sérieux selon Marc Stein. Ils viendraient alors concurrencer les Philadelphia 76ers.

Dans son dernier bulletin d'informations de dimanche, le journaliste Marc Stein cite une source lui conseillant de « garder les Knicks sur la liste » au cas où Paul George demanderait un échange. Ce dernier est l’un des rares joueurs vedettes de la ligue à pouvoir s’adapter un peu n’importe où. Même à 34 ans, il peut toujours défendre n'importe qui et augmenter ou diminuer son utilisation du ballon en fonction de qui est à côté de lui. Il l’a d’ailleurs fait cette saison lorsqu’il a fallu cohabiter, non seulement avec Kawhi Leonard, mais aussi avec James Harden ou Russell Westbrook - les trois en même temps en début de saison.

Le destin de George lié à celui d’OG Anunoby ?

New York est cependant un lieu d'atterrissage qui pose question, car les Knicks ont fait un gros échange au même poste il y a moins de six mois. À ce propos, OG Anunoby, est sur le point de devenir lui-même agent libre. Les Knicks pourraient-ils signer à nouveau Anunoby et acquérir George ? George pourrait-il remplacer Anunoby au cas où celui-ci partirait ? Tant de questions sans réponse pour l’heure et qui pourraient paraître idiotes si chacun restait finalement chez lui. Selon Stein, Anunoby devrait d’ailleurs poursuivre sa carrière du côté des Knicks.

PG en demande trop aux Clippers ?