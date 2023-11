NBA : Westbrook prêt à sacrifier sa place pour aider les Clippers

Florian Barré

Russell Westbrook ne faisait pas partie du 5 majeur mardi lors du dernier match des Los Angeles Clippers. Il n’est pas non plus dans la formation de départ des californiens pour le match de ce vendredi soir contre les Houston Rockets. C’est d’ailleurs à ce propos que le meneur aurait demandé à sa franchise de faire de lui le 6e homme de l’équipe au profit de Terance Mann.

Cette nuit, alors que les Clippers affronteront les Rockets, la franchise menée par Tyronn Lue changera définitivement d’alignement puisque Russell Westbrook a suggéré au personnel d’entraîneurs de le sortir du cinq majeur, selon les informations de Chris Haynes du Bleacher Report . De ce fait, Terance Mann débutera à la place de The Brodie contre Houston, aux côtés de James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac.

Westbrook pense collectif

Russell Westbrook s’apprête donc à diriger la deuxième unité d'une équipe des Clippers qui a perdu six matchs de suite et qui a une fiche de 0-5 depuis l'acquisition d’Harden. En 58 minutes en cinq matchs, l'alignement Westbrook-Harden-Leonard-George-Zubac a été un désastre offensif. Parmi les 42 formations qui ont joué au moins 50 minutes ensemble cette saison, leur note offensive s'est classée bonne dernière. Ils ont tiré à 38,2% sur le terrain et n'ont réussi que 39 paniers pour 22 pertes de balle.

