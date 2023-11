NBA : Bourreau des Clippers, Nikola Jokic aurait pu rejoindre la franchise californienne dans le passé

Florian Barré

Ce mardi soir, les Denver Nuggets ont préservé leur invincibilité à domicile en s’imposant difficilement contre les Los Angeles Clippers de James Harden, Paul George et Kawhi Leonard. Nikola Jokic a encore laissé son empreinte sur le parquet en marquant 32 points et en obtenant 16 rebonds. Pourtant, le destin aurait pu être différent si le Serbe, double MVP, avait rejoint la Californie en 2016.

Une bataille acharnée a eu lieu dans le Groupe B de la Conférence Ouest où l’on a vu les champions de la NBA, Denver, combler un déficit de sept points au milieu du quatrième quart-temps pour arracher une victoire 111-108 aux nez et à la barbe de James Harden. Toujours pas de succès pour les Los Angeles Clippers depuis l’arrivée de The Beard alors que la franchise californienne semblait prête à mettre fin à une séquence de six défaites consécutives en NBA. Et si Paul George a terminé meilleur scoreur de la rencontre avec 35 points, c’est bel et bien Nikola Jokic qui a eu le plus d’impact sur le résultat final.

Jokic intraitable

« Ils en avaient perdu cinq (match) de suite, donc nous savions qu'ils allaient jouer de manière très agressive », a déclaré Jokic après la rencontre. « Mais nous étions invaincus à domicile cette saison et nous voulions que cela reste ainsi » , a ajouté le Serbe, auteur de 32 points, 16 rebonds et neuf passes décisives. Le Joker , en lice pour un troisième trophée de MVP, ne cesse d’impressionner encore et encore. D’autant qu’il aurait pu avoir une toute autre destinée s’il avait été tradé chez ces mêmes Clippers plus tôt dans sa carrière.

Quand les Clippers ont tenté de récupérer Jokic