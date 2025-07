NBA - Wembanyama : Il change de sport et choque tout le monde !

En visite au Japon, Victor Wembanyama a créé la surprise en troquant le ballon orange pour un ballon rond. Lors d’un match de foot amateur à Tokyo, le pivot des Spurs a impressionné en marquant un superbe coup franc. Une apparition inattendue qui a enflammé les réseaux sociaux et conquis les joueurs présents.

En pleine intersaison NBA , Victor Wembanyama a surpris tout le monde… ballon rond aux pieds. La star des San Antonio Spurs s’est illustrée au Japon, plus précisément dans le quartier de Shibuya à Tokyo, en inscrivant un coup franc direct spectaculaire sur un terrain amateur. La scène a été filmée par les membres du Tomato FC , un club local qui organise des sessions de football ouvertes via une application. « Ce matin, il y avait une session meet-up à 11h, tout le monde pouvait s’inscrire », raconte Mathis, un joueur du club, à RMC Sport.

« Personne ne s’est douté que ça allait être Victor Wembanyama. ‘Vic’, ça pouvait être n’importe qui », confie Mathis. Arrivé avec son frère Oscar et sa sœur Eve, tous deux également basketteurs, Wemby a d’abord gardé les cages… sans encaisser le moindre but ! Puis il a troqué les gants pour les crampons et inscrit un coup franc d’une précision folle.

«C’est impressionnant»

« Wemby a joué dans les cages et il n’a pas pris de but. Après, il a joué joueur de champ, où il a mis ce but sur coup franc. Son niveau, c’était pas mal pour quelqu’un de 2,22 m ! C’est impressionnant de voir ça avec une telle taille », poursuit Mathis. Loin de se comporter comme une vedette, Wembanyama s’est montré disponible et amical. « Ils l’ont trouvé hyper accessible. Quelqu’un de chill et de normal », souligne Mathis à RMC Sport.