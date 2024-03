NBA : Wembanyama entre dans l’histoire et annonce du lourd

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs ont réussi à faire tomber les New York Knicks dans la nuit de vendredi à samedi (130-126), Victor Wembanyama a une nouvelle fois réalisé une performance historique. Le Français a terminé la rencontre avec 40 points et 20 rebonds, du jamais vu dans l’histoire de la franchise. Le rookie de San Antonio s'est livré sur ses ambitions en NBA après ce match.

Même Tim Duncan et David Robinson n’en avaient pas fait autant. Dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama a une nouvelle fois démontré pourquoi il est un joueur si spécial. Les Spurs ont enchaîné une troisième victoire consécutive lors de la réception des New York Knicks (130-126), emmenés par un Wemby historique, lui qui a terminé la rencontre avec 40 points, 20 rebonds et 7 passes.

NBA : Comment Victor Wembanyama transforme la défense des Spurs https://t.co/PgA7ID8Tf9 pic.twitter.com/N13otzXS6t — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Wembanyama encore un peu plus dans l’histoire

Victor Wembanyama est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des Spurs à réaliser un match avec au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes, ce qui est également une première pour un rookie depuis John Drew en 1974. Une performance qui a aussi permis au Français de rejoindre Shaquille O’Neal. En effet, ce dernier était le dernier rookie à avoir terminé une rencontre avec 40 points et 20 rebonds, en 1993. Un exploit après lequel Victor Wembanyama a fait part de ses grandes ambitions en NBA.

« Je le sais et j’y arriverai bientôt »