NBA : Wembanyama a déjà trouvé son successeur ?

Arnaud De Kanel

La révolution française en NBA se poursuit avec l'émergence de nouveaux talents prometteurs. Après le coup de maître de Victor Wembanyama, premier Français à être drafté en première position lors de la Draft 2023, les projecteurs se tournent désormais vers de nouveaux espoirs tricolores pour la prochaine édition de la Draft en 2024. Parmi eux, deux noms suscitent particulièrement l'attention : Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher. Cependant, selon les propos de Wembanyama lui-même, c'est Risacher qui pourrait bien être son successeur sur le devant de la scène NBA.

Zaccharie Risacher pourrait bien succéder à Victor Wembanyama dans les mois à venir. Évoluant au sein de la JL Bourg, son ascension fulgurante fait de lui un prétendant sérieux pour être choisi en tête de la Draft cette année. Une perspective qui en ferait le possible successeur de Victor Wembanyama, selon certaines analyses, et qui ne surprendrait pas Wemby , fan du profil.



Une lutte avec Sarr ?

Il pourrait bien y avoir deux français en tête de la prochaine Draft NBA. Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont bien partis pour se jouer la première place et le second cité semble partir avec un léger avantage. Interrogé à son sujet, Victor Wembanyama lui prédit un grand avenir.

«Je ne connais personne qui est plus talentueux que lui»