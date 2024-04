NBA : Une star monte au créneau pour Wembanyama

Arnaud De Kanel

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a marqué les esprits. Le géant français n'a cessé de monter en puissance au fil d'une saison durant laquelle il aura croisé la route des meilleurs basketteurs de la planète. D'ailleurs, Draymond Green, la star des Warriors, considère que le joueur des Spurs doit être élu défenseur de l'année.

Drafté en première position par les Spurs, une première pour un basketteur français, Victor Wembanyama a fait mieux que répondre aux attentes placées en lui en montant la barre encore plus haut. En effet, alors qu'on pouvait penser qu'il allait uniquement se battre pour le titre de rookie de l'année, Wemby est plus que jamais en lice pour glaner celui du défenseur de l'année alors qu'il vient de débarquer en NBA. Wembanyama a des partisans, à commencer par Draymond Green, quatre fois champion NBA avec les Warriors et défenseur de l'année en 2017.

NBA : Première embrouille pour Victor Wembanyama https://t.co/3GqIfZSx6T pic.twitter.com/MG7cpNBH2y — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«Wemby doit être le défenseur de l'année car il est incroyable défensivement»

D'habitude pas tendre avec les joueurs français, et surtout avec Rudy Gobert, Draymond Green ne peut que s'incliner face au talent de Victor Wembanyama. « Je sais que j'ai dit récemment que Wemby ne devrait pas être le défenseur de l'année, et j'ai menti, Wemby doit être le défenseur de l'année car il est incroyable défensivement. La façon dont il impacte le jeu en défense, que ce soit sur le porteur du ballon ou loin du ballon, c'est un problème », a déclaré la star des Warriors sur sa chaine Youtube . Ce dernier est totalement impressionné.

«Ce type est incroyable»