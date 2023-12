NBA : Une star de l’équipe de France enfin libérée de son calvaire ?

La rédaction

Boycotté par Tom Thibodeau depuis la saison dernière, Evan Fournier n'a joué que 16 petites minutes cette saison en NBA. Désireux de retrouver du temps de jeu, l'ancien des Denver Nuggets pourrait voir son voeu exaucé. D'après les récentes informations de The Athletic, l'international tricolore pourrait rapidement trouvé une porte de sortie.

Une chose est sûre, c'est loin d'être l'amour fou entre Tom Thibodeau et Evan Fournier. Mis à l'écart juste avant l'entame des play-offs la saison dernière, l'international français ne fait plus partie des plans des Knicks. Et pour cause, cette saison, l'ancien joueur des Denver Nuggets n'a disputé qu'un seul match de NBA. C'était lors de la victoire face aux Washington Wizards (victoire 120-99), le 18 novembre dernier, et il n'avait eu droit qu'à 16 petites minutes de jeu.

La carrière d’un prodige de la NBA gâchée par le manque de discipline ? https://t.co/cqsnJb1A14 pic.twitter.com/nZVrrT4JQp — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Evan Fournier libéré grâce à Quickley ?

Frustré de sa situation, le Français n'a jamais caché vouloir trouvé un nouveau point de chute. Incapable de trouver un accord avec une autre franchise, l'état-major new-yorkais l’oblige donc à rester, mais les événements pourraient vite prendre une toute nouvelle tournure. En effet, d'après les informations de Fred Katz, journaliste pour The Athletic , les Knicks travaillent actuellement sur le cas Immanuel Quickley, qui deviendra agent libre restreint en 2024. New York pourrait associer Immanuel Quickley ou Quentin Grimes, dont le temps de jeu a lourdement chuté en raison de ses récentes difficultés, à Evan Fournier pour récupérer un nouveau joueur dont le salaire se situe aux alentours des 20 millions de dollars.

Evan Fournier pourrait patienter encore un peu...

Ce calvaire pour Evan Fournier pourrait donc effectivement toucher à son terme grâce à deux de ses coéquipiers. Mais, il n'y a pas encore de quoi sabrer directement le champagne. En effet, le dossier pourrait traîner, car l’affaire reste à suivre jusqu’au 8 février prochain maximum, soit la date de la trade deadline.