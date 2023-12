NBA : Une grosse surprise en préparation pour LeBron James ?

Florian Barré

Samedi soir, les Lakers remportaient le tout premier tournoi de mi-saison mis en place par la NBA. En plus d’un joli trophée, les Californiens ont encaissé un chèque de 500 000$ pour l’occasion. Et il y en a un qui a été gâté plus que les autres : LeBron James. En effet, le King a été élu MVP de la compétition. Et qui dit MVP, dit trophée individuel. Ainsi, James pourrait y inscrire définitivement son nom selon CBS Sports.

Lorsque Adam Silver a remis à LeBron James le tout premier prix MVP du tournoi de mi-saison, il a plaisanté en disant que le trophée « n’était pas accompagné d'une franchise ». La blague visait la quête très publique de James, lui qui souhaite devenir propriétaire de l'équipe NBA qui pourrait atterrir à Las Vegas, quête dans laquelle il pourrait bien réussir. Sa performance au cours des derniers jours n’a certainement pas pu nuire à ses chances, non plus. Après tout, il vient probablement de jouer la séquence de basket-ball professionnelle la plus importante que Las Vegas ait jamais connue.

LeBron James a bien aidé la NBA

Il est presque difficile de croire qu'il y a quelques mois, l'enthousiasme suscité par le nouveau tournoi In-Season de la NBA était quelque peu modéré. Pourquoi les fans devraient-ils se soucier d'un trophée autre que celui de Larry O'Brien, se demandaient les experts. Et pourquoi les joueurs le feraient-ils eux aussi ? LeBron James lui-même a répondu à cette deuxième question lorsqu'il a publiquement convoité le prix de 500 000$ pour les joueurs vainqueurs. Finalement la recette est simple : le basket-ball avec des matchs à élimination directe entre de grands joueurs sera presque toujours divertissant. La NBA espérait que le tournoi créerait une émulation positive. James et les autres superstars qui ont suivi son exemple ont veillé à ce que ce soit le cas.

Le trophée LeBron James