NBA : La superteam des Suns bientôt au complet ?

Les Phoenix Suns, l’une des équipes les plus attendues de la saison NBA, n’ont pas encore joué un seul match avec leurs trois stars simultanément : Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Ce dernier, en convalescence, est cependant sur le point de faire son retour sur le terrain.

Après 22 matches, les Phoenix Suns vont enfin pouvoir passer à l’action. Les trois stars de l’équipe — Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal — n’ont pas joué ensemble depuis la formation de leur « superteam ». Cependant, selon Duane Rankin de l’ Arizona Republic , Beal devrait jouer ce mardi et mettre fin à cette situation.

Bradley Beal remis de ses problèmes de dos

Bradley Beal, arrivé en juin lors d’un transfert en provenance des Washington Wizards, n’a pas joué pour sa nouvelle équipe depuis le 12 novembre. Ses problèmes de dos l’ont limité à seulement trois matches cette saison. Il devrait néanmoins faire son retour ce mardi pour affronter les Golden State Warriors de Stephen Curry. Un signe encourageant pour les Suns, qui ne sont que septièmes de la Conférence Ouest.

Devin Booker : « C’est le cauchemar de tous les coaches »

« J’ai hâte que le monde entier voie ça » , a lancé Devin Booker, son coéquipier, au Arizona Republic . « Un seul élément peut changer une équipe de façon drastique. Nous n’ajoutons pas un élément ordinaire, c’est Bradley Beal. Kevin Durant et moi avo ns joué ensemble, mais nous n’avons jamais eu Brad sur le terrain. J’ai hâte qu’il revienne. »



« Quand nous jouerons tous ensemble, je suis impatient de voir à quoi cela va ressembler » , a continué la star de Phoenix. « Je suis impatient de voir comment les équipes vont s’adapter et comment nous allons construire notre alchimie […] Essayer de défendre Brad, c’est le cauchemar de tous les coaches et des joueurs adverses. »

Une occasion de lancer la saison des Suns

Les Suns affichent des résultats mitigés en ce début d’exercice, avec un bilan de 12 victoires pour 10 défaites. Le retour de Bradley Beal à la formation et la possibilité de voir enfin le trident offensif de Phoenix sur le terrain pourraient vraiment lancer leur saison.