NBA : Un joueur français fixé pour la saison prochaine

Depuis le départ de Dwane Casey le 10 avril dernier, les Pistons attendaient leur nouvel entraîneur avec impatience. Killian Hayes est désormais fixé. Ce sera Monty Williams, l’ancien des Suns, pour le meneur français. Afin d’attirer l’ex-coach de Devin Booker, Chris Paul et Kevin Durant, la franchise de Detroit a dû sortir le chéquier. Un contrat record attend le technicien de 51 ans.

Limogé par les Phoenix Suns après leur échec en playoffs NBA, Monty Williams a déjà retrouvé une franchise. Une immense mission attend l’ancien des Pelicans puisqu’il devra sortir les Detroit Pistons des bas-fonds de la conférence Est, zone dans laquelle la franchise plafonne depuis de nombreuses années. Les Pistons n’ont que peu progressé malgré l’accumulation de jeunes talents et restent sur quatre saisons de suite avec 20 victoires ou moins (17 en 2022-2023). Malgré un tank de qualité, les Pistons ne bénéficieront que du 5e choix de draft… Beaucoup de travail attend donc Williams.



Pour Monty Williams, Detroit a perdu un rein

Très convoité, l’ancien des Suns a jeté son dévolu sur la franchise du Michigan, où il en profite pour signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un entraîneur, devant Gregg Popovich, et ce avec 78,5 millions de dollars sur 6 ans. Du jamais vu ! D'ailleurs, le deal pourrait même être encore plus énorme à l'arrivée, puisqu'il est question d'options pour une septième et une huitième saison. Ce dernier va donc essayer de faire progresser les prospects prometteurs que sont Cade Cunningham (premier choix de la draft 2021), Jaden Ivey (cinquième choix en 2022), Jalen Duren (treizième choix en 2022), Killian Hayes (septième choix en 2020) ou encore James Wiseman (deuxième choix en 2020).

Killian Hayes, l'espoir renaît

Élu Coach de l’année en 2022, Monty Williams a été celui qui a permis aux Suns de revenir au premier plan, atteignant même les Finales NBA, alors qu’ils végétaient dans les bas-fonds de l’Ouest à son arrivée. Le technicien de 51 ans aura les mêmes responsabilités aux Pistons. Il aura aussi le devoir d’élever ses jeunes stars à un meilleur rang, à commencer par Killian Hayes. Pour sa troisième saison en NBA, le français a réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière, dans tous les compartiments du jeu. Sous la menace de Jaden Ivey fraîchement drafté, le tricolore a joué 76 matchs pour 28.3 minutes en moyenne et 10.3 points par match. Saison positive donc d’un point de vue individuel, qu’il pourrait bonifier encore la saison prochaine grâce à Monty Williams, son nouvel entraîneur.