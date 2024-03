NBA : Sans LeBron James, les Lakers surprennent Milwaukee

Florian Barré

Ce mardi, les fans des Lakers apprenaient que leur franchise affronterait le soir-même des Milwaukee Bucks, deuxièmes à l’Est, sans leur superstar LeBron James. En effet, « le King » souffre d’une tendinopathie péronière de la cheville gauche et a ainsi dû déclarer forfait. Pourtant, cela n’a pas empêché les « Pourpre et Or » de s’imposer 128-124 face à Giannis Antetokounmpo et consorts, ce, au terme de deux périodes de prolongation.

Anthony Davis a vécu une soirée particulièrement éreintante hier. Épuisé après avoir joué durant 52 minutes et 51 secondes, AD a terminé la rencontre victorieuse face aux Milwaukee Bucks avec une douleur au genou, mais aussi le temps de jeu le plus élevé de sa carrière. D’ailleurs depuis Kobe Bryant en 2012, aucun Laker n’avait autant joué. De son côté LeBron James n’a disputé aucune minute. Le quatre fois MVP de la NBA a été laissé au repos alors que la fin de saison approche.

Une victoire collective

Et sans le King , les Lakers ont assuré l’essentiel dans la douleur. Une victoire 128-124, après une double prolongation, qui ravit forcément Anthony Davis, auteur de 34 points et 23 rebonds : « C'était amusant. Faisons la queue et recommençons demain. » a-t-il déclaré après que son équipe ait remonté un retard de 19 points au quatrième quart-temps. Mais AD n’était pas seul pour couper l’herbe sous le pied des Bucks. Austin Reaves a récolté 29 points, 14 rebonds et 10 passes décisives pour le deuxième triple-double de sa carrière et D'Angelo Russell a inscrit 29 points et 12 passes décisives.

