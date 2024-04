Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama s’est indéniablement imposé, dès sa première saison, comme le visage des San Antonio Spurs. Cependant, le rookie français conserve une attitude humble et reste concentré sur le collectif. Une anecdote survenue lors d’un concert de Drake illustre bien sa mentalité.

Tout au long de la saison, Victor Wembanyama a été salué pour son altruisme et son humilité, des traits rares pour une star de son envergure. Il semble que le rookie des San Antonio Spurs privilégie le collectif non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans le podcast 7PM in Brooklyn , JJ Redick a partagé une histoire qui illustre parfaitement cette mentalité.

« On lui a demandé de monter sur scène »

« Au début de la saison, Drake a donné un concert à Austin » , a raconté l’ancien joueur NBA, aujourd’hui analyste pour ESPN . « On lui a demandé de monter sur scène, car Drake a fait ça avec beaucoup de joueurs de la NBA pendant l’intersaison. Wemby a demandé : “Est-ce que mes coéquipiers peuvent monter sur scène avec moi ? Car ils viennent au concert avec moi.” L’équipe de Drake a refusé, alors il a dit : “Dans ce cas, je ne veux pas le faire”. »

« Quel jeune de 19 ans ne voudrait pas monter sur scène avec Drake ? » , a lancé Redick. « Il y a des anomalies chez certaines stars, dans le sens où elles sont vraiment faciles à gérer. Il y a Stephen Curry et il y avait Tim Duncan. Wemby est comme eux. »

Une intégration parfaite dans la culture des Spurs

JJ Redick, qui a joué pendant 15 ans en NBA et côtoyé certaines des plus grandes stars de la ligue, paraissait véritablement impressionné par la mentalité de Victor Wembanyama. Cette mentalité se reflète bien sur le terrain, comme le montrent ses 3,9 passes décisives par match et les éloges de son entraîneur Gregg Popovich tout au long de l’année.

La mentalité de Wembanyama semble être l’une de ses plus grandes forces. C’est très rassurant pour les Spurs, qui devront construire une équipe autour de lui dans les années à venir. Ils ont toujours pu compter sur des stars altruistes et ont préféré construire leurs équipes autour du collectif plutôt que des individualités — une dimension importante de leur culture. Avec Wembanyama, ils semblent être bien tombés.