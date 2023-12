NBA : Où se situe Victor Wembanyama dans la course au titre de Rookie de l’année ?

Florian Barré

Déçu de manquer un deuxième match cette saison pour une cheville douloureuse, surtout contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama est de retour sur les parquets de la NBA ce jeudi soir. Face à Chicago, le prodige tricolore tentera de confirmer son statut de meilleur rookie de l’année, titre sous-jacent qu’il possède actuellement selon les dernières estimations de la ligue.

À la course avec Chet Holmgren, pivot très prometteur du Thunder d’Oklahoma City, Victor Wembanyama est confirmé pour la deuxième semaine de suite comme le leader dans la course au titre de Rookie of the Year (par le compte NBA TV). Il sort notamment de deux matchs à 30 points, 6 contres, 3 interceptions et 13 points, 15 rebonds, 2 contres, 2 interceptions face aux Lakers de LeBron James. En moyenne cette saison, Wemby tourne à 19 points et 11 rebonds. Une ligne de statistiques très encourageante alors qu’il découvre à peine le poste de pivot en NBA.

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Une tendance qui pourrait s’inverser

Ceci étant dit, tout n’est pas parfait. Wembanyama souffre d’un faible pourcentage aux tirs (43.6% de réussite) et perd trop de ballons (3.4 par match). Pire encore, le natif du Chesnay vit une saison très difficile sur le plan collectif. Les San Antonio Spurs sont derniers à l’Ouest avec 4 victoires et 22 défaites, deuxième pire bilan de la ligue après les Pistons (2/25). Il ne fait aucun doute que cet argument sera pris en compte en fin de saison et ça n’a rien de rassurant.

Wembanyama peut rejoindre Gasol et Doncic