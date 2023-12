Inculpé dans le meurtre d’une jeune femme, un Américain, qui a joué en NBA en 2023, avoue tout !

Florian Barré

Après avoir été arrêté plus tôt dans la semaine, Chance Comanche, ancien joueur des Blazers et de la filiale des Sacramento Kings G League, les Stockton Kings, a déclaré à la police que lui et son ex-petite amie de 19 ans, Sakari Harnden, avaient conçu un plan pour éloigner une femme de ses amis à Las Vegas afin de la tuer parce que l'ex-petite amie en question avait déclaré avoir des « problèmes » avec elle. Récit d’un meurtre prémédité.

Chance Comanche, 27 ans, a été arrêté jeudi par le FBI lors d'une séance d'entraînement à Sacramento et est détenu à la prison principale du comté de Sacramento. Son ex-petite amie Sakari Harnden, qu'il dit avoir rencontré sur une application de rencontres il y a plus d'un an, a été arrêtée deux jours auparavant par la police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) et est détenue au centre de détention du comté de Clark, dans le Nevada. Tous deux font face à des accusations ouvertes de meurtre et d'enlèvement en lien avec la disparition et la mort de Marayna Rodgers, 23 ans.

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Les détectives du LVMPD se sont rendus à Sacramento pour interroger Comanche en prison alors qu'il attendait son extradition vers le Nevada. C'est à ce moment-là qu'il a admis que lui et Harnden avaient tué Rodgers et en a profité pour détailler leur plan, selon un rapport d'arrestation obtenu par Scripps News Las Vegas. Selon la police, Rodgers était une assistante médicale de l'État de Washington arrivée à Las Vegas le 1er décembre. Son petit ami a déclaré aux détectives qu'ils s'étaient rendus en ville en voiture et avaient séjourné dans un AirBnB avec l'intention de se prostituer - ce que ses amis ont également confirmé à la police, selon le rapport d'arrestation. Le rapport ne précise cependant pas comment les deux femmes, Rodgers et Harnden, se sont connus.

Un meurtre prémédité

Les détectives ont appris que Comanche et Harnden avaient commencé à planifier un moyen de tuer Rodgers dans des messages échangés sur l'application Telegram à partir du 1er décembre, après que Harnden ait déclaré avoir des problèmes avec elle. Le 4 décembre, Comanche est arrivé au M Resort, à la périphérie de Las Vegas, avec son équipe avant leur match prévu contre la G League Ignite à Henderson, situé à environ 21 km de l'hôtel. Les amis de Rodgers ont déclaré aux détectives qu'elle et Harnden s'étaient disputés le 4 décembre parce que Rodgers aurait dit qu’Harnden était une informatrice de la police après l'arrestation pour meurtre d'un homme en Californie. Harnden a nié cela lorsqu’elle a été interrogée par la police après la disparition de Rodgers, toujours selon le rapport d'arrestation.



Initialement, Comanche a déclaré aux détectives qu'il avait demandé à un ami appelé « Tre » de tuer Rodgers pour eux, mais Tre a refusé. Il a ensuite demandé à Tre s'il connaissait quelqu'un d'autre qui serait prêt à les aider à la tuer pour 3 000 $. Comanche a déclaré aux détectives que lui et Harnden avaient décidé de commettre le meurtre eux-mêmes alors qu'ils ne trouvaient personne pour les aider. Les détectives ont alors pu examiner les messages Telegram échangés entre Harnden et Comanche à partir du téléphone de Harnden, qui a été retrouvé lorsque la police a exécuté un mandat de perquisition le 8 décembre.



Dans une série de messages du 4 décembre, Comanche a déclaré: « Il faut que cette sal*pe se saoule et mélange de la mort-aux-rats dans sa boisson. C’est une sacrée façon de s’en débarrasser. » Dans un autre message, Comanche a alors semblé demander à Harnden si elle avait une arme à feu. Ensuite, il a dit : « Je peux lui casser le cou ou simplement l'étrangler », puis il a tapé : « Si tu obtiens un joli petit morceau de corde épaisse, je peux le faire depuis la banquette arrière. Comme le font les tueurs dans les films. » Les messages Telegram dans le rapport d'arrestation semblent montrer Comanche et Harnden préparant comment Comanche contacterait Rodgers en prétendant être un « client » – quelqu'un qui paie pour des actes sexuels. Ensuite, Harnden devait dire à la police que Rodgers rencontrait des hommes pour de l'argent et qu'elle l'avait vue pour la dernière fois monter dans un Uber avec quelqu'un avant de disparaître. Comanche a déclaré à la police qu'il avait suivi le plan et a envoyé à Rodgers un message prétendant être un « client » sous la direction de Harnden. Il a offert à Rodgers 1 000 $ pour une heure pour ses « services ».

Un plan respecté à la lettre

Le 5 décembre, Rodgers aurait dit à son petit ami et à quelques amis qu'elle rencontrait Harnden pour un « double rendez-vous » de prostitution, selon le rapport d'arrestation. Son amie l'aurait déposée à la voiture de Harnden, avec Harnden sur le siège conducteur et Comanche sur le siège passager arrière. Rodgers a alors été amené à croire que Comanche était le « truc » qui payait pour les services sexuels, a-t-il déclaré aux détectives. Comanche a déclaré que lui et Harnden avaient continué à s'échanger des messages sur la manière dont ils allaient commettre le meurtre alors que le trio s'était arrêté dans un magasin d'alcool et avait acheté une bouteille d'alcool avant de se garer dans une impasse. Harnden a dit à Rodgers que Comanche aimait le « se*e pervers » et qu'il voulait les attacher. Comanche a déclaré aux détectives qu'il avait remis deux attaches à Harnden alors qu'elle chevauchait les genoux de Rodgers sur le siège avant de la voiture.



Rodgers a volontairement placé ses poignets ensemble pour les attacher, a déclaré Comanche. Harnden a ensuite mis ses mains derrière Rodgers de chaque côté de l'appui-tête, faisant semblant que ses mains étaient également sur le point d'être liées, selon Comanche. À ce moment-là, il a déclaré avoir placé un cordon HDMI autour du cou de Rodgers et l'a étranglée jusqu'à ce qu'il l'entende avoir du mal à respirer, puis il s'est arrêté. Simultanément, a-t-il déclaré, Harnden a utilisé ses mains pour étouffer Rodgers et elle ne s'est pas arrêtée lorsqu'il aurait relâché le cordon. Lorsque Rodgers ne répondait pas, Comanche a déclaré qu'ils avaient vérifié son pouls et vu du liquide sortir de sa bouche, leur faisant croire qu'elle était morte.

Comanche dévoile l’emplacement du corps de la jeune femme

Comanche a déclaré aux détectives qu'ils roulaient avec le corps de Rodgers sur le siège avant, à la recherche d'un endroit où le cacher. Ils se sont arrêtés près d'un fossé, ont sorti son corps de la voiture, l'ont placé dans le fossé et ont commencé à le recouvrir de pierres qu'ils ont déplacées avec des serviettes pour ne pas laisser d'ADN sur eux. Il a affirmé aux détectives qu'ils avaient brisé le téléphone portable de Rodgers avec une pierre et qu'ils l'avaient emporté avec eux lorsqu'ils avaient quitté les lieux. Quelques heures plus tard, Comanche est monté à bord du bus de son équipe pour quitter Las Vegas, a indiqué la police. Pendant ce temps, Harnden a signalé la disparition de Rodgers à la police et a affirmé qu'elle l'avait vue pour la dernière fois monter dans un Uber – tout comme elle et Comanche l'avaient prétendument prévu. Au cours de l'entretien, Comanche aurait montré aux détectives sur une carte où ils avaient laissé le corps de Rodgers. Les détectives ont ensuite retrouvé sa dépouille dans une banlieue de Henderson. Les autorités n'ont pas révélé la cause du décès de Rodgers.



Comanche était un intérieur puissant qui a joué au basket-ball à l'Université de l'Arizona de 2015 à 2017 avant de se présenter à la Draft de la NBA. Il a signé un contrat d'agent libre avec les Portland Trail Blazers en avril dernier, mais n'a disputé qu'un seul match. Sacramento a signé Comanche en octobre mais l'a renoncé 10 jours plus tard, date à laquelle il a rejoint Stockton. Stockton a confirmé avoir libéré Comanche après son arrestation, mais n'a fourni aucun autre commentaire.