NBA : L’une des stars des Clippers décide de se sacrifier

Au milieu d’une série de six défaites consécutives, les Los Angeles Clippers doivent opérer un changement. Russell Westbrook, ancien MVP, s’est porté volontaire : il a décidé de rejoindre le banc afin de renforcer le groupe de remplaçants de l’équipe, laissant ainsi plus d’espace aux autres stars (Paul George, James Harden et Kawhi Leonard).

Russell Westbrook a choisi de se sacrifier pour le bien du collectif. Alors que les Los Angeles Clippers rencontrent des difficultés depuis le transfert de James Harden, l’ancien MVP a demandé à sortir du banc, selon Chris Haynes du Bleacher Repor t. Cette décision pourrait résoudre une partie des problèmes de l’équipe.

Le sacrifice d’un ancien MVP

Russell Westbrook, MVP de la ligue en 2017, est une légende vivante. Ce meneur, neuf fois All-Star et deux fois meilleur marqueur de la NBA, a longtemps été le leader de son équipe. Pourtant, il n’a pas hésité à renoncer à sa place de titulaire pour aider l’équipe à se reprendre en main. Une preuve de son dévouement envers les Clippers.

Los Angeles dans la tourmente

Depuis l’arrivée de James Harden, Los Angeles a subi six défaites consécutives. L’équipe a besoin d’un déclic, et c’est précisément ce que Westbrook essaie d’apporter. Son passage sur le banc permettra à Harden, mais aussi à Kawhi Leonard et Paul George, de recevoir plus de ballons. Le Brodie lui-même, qui a toujours été meilleur balle en main, pourrait bénéficier de ce changement. Surtout, cela permettra à Terance Mann de faire son entrée dans le cinq majeur, apportant ainsi plus de défense au collectif.

Du déjà-vu pour Russell Westbrook

Chez les Lakers, la saison dernière, Russell Westbrook avait déjà endossé un rôle de sixième homme, sans grand succès. La franchise de LeBron James avait fini par le transférer au Jazz, avant qu’il ne parte pour les Clippers. Il faut espérer que cette deuxième expérience sera plus concluante..