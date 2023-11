LeBron James entre encore un peu plus dans l’histoire de la NBA

Florian Barré

Malgré la défaite des Los Angeles Lakers face aux Kings de Sacramento mercredi soir, LeBron James a enregistré deux nouveaux records en NBA. À bientôt 39 ans, celui qui possède déjà le record all-time du plus grand nombre de points dans la ligue (38 923), se rapproche en matière de triple-double et de paniers à 3-points convertis.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, LeBron James et les Lakers ont sèchement perdu face aux Kings de De’Aaron Fox mais, si Anthony Davis a déçu, le King , lui, a tenu son rang en claquant un nouveau très gros match - 28 points, 10 rebonds et 11 passes à 9/15 aux tirs. James en a profité pour passer quelques caps supplémentaires afin de s’installer un peu plus sur le trône de la NBA.

James dépasse Jason Terry et Jason Kidd

En effet, si les fans de LeBron avaient besoin de quelques arguments supplémentaires pour le faire passer devant Michael Jordan dans la hiérarchie, ils sont servis. Pas de record all-time mais bien une avancée considérable dans certain classement est à noter. Dans le second quart-temps, LeBron James inscrit son 2283ème panier à trois points et passe devant Jason Terry à la 8ème place. Le prochain joueur à dépasser sera Vince Carter (2 290). Il a également complété son 108ème triple double en carrière passant ainsi devant Jason Kidd à la 5ème place.

LeBron James légendaire !

James est entré sur le parquet face aux Kings avec des moyennes de 24,3 points, 8,5 rebonds, 5,5 passes décisives par match tout en tirant à 56,7 % sur le terrain et à 36,5 % à trois points. Même à 39 ans (le 30 décembre), il fait toujours partie des dix meilleurs joueurs de la ligue et participera probablement à son 20e NBA All-Star Game consécutif cette saison. Du jamais vu !