NBA : Les Knicks se méfient d’un Wembanyama impatient

Ce mercredi soir, les New York Knicks accueillent les San Antonio Spurs. L’occasion pour Victor Wembanyama de fouler le Madison Square Garden pour la première fois de sa carrière en NBA. Un moment important pour n’importe quel rookie. De leur côté, Tom Thibodeau et ses hommes se méfient. Pas question d’offrir une soirée de luxe au dernier numéro un de draft, qui ne demande que ça.

Ce soir, les hommes de Gregg Popovich auront certainement envie de montrer un tout autre visage que celui affiché lundi contre les Pacers. Défait de 41 points lors du dernier match, Victor Wembanyama est à New York pour affronter les Knicks. « Mon rêve a commencé à New York. C’était dingue… L’un des moments les plus dingues de ma vie, et c’était le début de quelque chose d’unique. Alors, j’espère que je vais passer une bonne soirée là-bas. » a-t-il avoué. L’Alien est impatient mais son coéquipier Doug McDermott l’a prévenu : « Personne ne veut le battre plus que les fans de New York. Ça va être la folie là-dedans. Il ne faut pas se laisser prendre par tout ça. On a un boulot à faire, et c’est de gagner le match. »

Thibodeau loue les qualités de Wembanyama

Wembanyama, 19 ans, a récolté en moyenne 19,4 points, 8,4 rebonds et 2,6 tirs bloqués lors de ses sept premiers matchs de NBA, dont un effort de 38 points lors d'une victoire la semaine dernière contre les Phoenix Suns. « Il a été très impressionnant. De toute évidence, il a été très vanté à son arrivée, et il a certainement été à la hauteur de ses attentes », a déclaré l’entraîneur-chef des Knicks Tom Thibodeau lorsqu'on l'a interrogé sur le prodige français après l'entraînement de mardi à Tarrytown. « Tellement unique, évidemment la taille, mais chaque aspect – son comportement, ses compétences, la façon dont il interagit avec ses coéquipiers, rend les autres meilleurs. Et puis cette taille. C'est beaucoup. »

Les Knicks Hartenstein et Robinson sont pressés d’en découdre

Si l’ailier des Knicks RJ Barrett a qualifié le phénomène tricolore d’« irréel », ce sont les intérieurs Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein qui seront en grande partie chargés de défendre contre Wemby et son incroyable envergure. « Je savais qu'il allait être bon. Je ne sais pas si c'est bien si tôt, surtout ce qu'il a fait défensivement, puis offensivement mais c’est excitant. Je pense que sa longueur, les différentes choses qu'il peut faire sur le terrain, nous n'en avons jamais vu en NBA auparavant. Ça va être un bon défi pour moi et Mitch. Mitch et moi ne reculons devant personne, donc nous sommes tous les deux excités par ce match. » a déclaré Hartenstein.