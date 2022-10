NBA

NBA : Les favoris pour cette saison

Publié le 14 octobre 2022 à 15h35

La rédaction

La pré-saison arrive à son terme et la NBA reprendra dès mardi prochain. Après le sacre des Golden State Warriors en juin dernier face aux Boston Celtics, les Warriors pourront-ils réaliser le back-to-back ou une autre franchise sera-t-elle capable de les renverser ? Présentation des favoris de cette saison 2022-2023.

L’évidence Golden State !

Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, Golden State pourra s’appuyer sur son trio quadruple champion NBA. Les Warriors pourront notamment compter sur d’autres cadres comme Jordan Poole, qui est en progression constante depuis la saison dernière, ou encore Andrew Wiggins qui a réussi à trouver son rôle. Malgré les départs de Juan Toscano-Anderson et Gary Payton II, la franchise de San Francisco reste parmi les favoris pour décrocher un nouveau sacre. Les arrivées de Donte DiVincenzo et JaMychal Green offriront un noyau solide à Golden State. Seule ombre au tableau, la récente altercation entre Draymond Green et Jordan Poole à l’entraînement. L’affaire a été gérée en interne et Draymond Green s’est excusé publiquement, mais si son jeune et talentueux coéquipier ne passe pas rapidement à autre chose, Golden State pourrait bien avoir du mal à aller au bout cette saison.

Les Celtics ont une revanche à prendre, mais…

Malheureux finalistes la saison dernière, les Celtics tenteront à nouveau de remporter le titre de champion NBA. Jayson Tatum et Jaylen Brown, les deux stars de l’équipe ont gagné en expérience c’est une évidence, mais il faudra tout de même faire sans Robert Williams III pendant trois mois en ce début de saison. Surtout, c’est la suspension pendant toute la saison du coach Ime Udoka, coupable d’avoir entretenu une relation avec une membre du staff, qui pourrait bien plomber la saison des Celtics…

Enfin une bague pour les Sixers, Harden et Embiid ?

Durant cette période des transferts, les 76ers se sont montrés très actifs, mais surtout très intelligents. L’objectif était d’entourer Joel Embiid et James Harden au mieux. Avec les arrivées de PJ Tucker, Montrezl Harrell ou encore de De’Anthony Melton le board de Philadelphie semble avoir atteint son objectif. James Harden, qui semble débarrassé de ses problèmes physiques et la progression constante de Tyrese Maxey seront des éléments clés pour la saison à venir. L’ancien joueur des Nets semble bien décidé à aller chercher une bague de champion cette saison et a d’ailleurs fait des gros efforts financiers pour prolonger son contrat et permettre à sa franchise de recruter pour l’entourer au mieux. De son côté, Joel Embiid aura à cœur d’aller chercher le titre de MVP de la saison régulière et devrait encore aligner des statistiques impressionnantes. De quoi être optimiste du côté de Philadelphie, même s’il faudra faire attention au physique d’Embiid, trop peu souvent à 100% dans les moments clés et surtout la gestion du coach Doc Rivers, souvent critiqué dans le passé…

Les Bucks veulent récupérer leur titre

La franchise des Milwaukee Bucks arrive forcément revancharde cette saison. Battus par les Celtics en demi-finale de conférence l’an dernier, les Bucks, champions en 2021, avaient dû laisser abandonner leurs rêves de back-to-back. Alors qu’ils ont réussi à conserver leur effectif notamment en prolongeant leurs cadres comme Bobby Portis, Wes Matthews ou encore Pat Connaughton, Milwaukee pourra évidemment compter sur sa superstar Giannis Antetokounmpo toujours entourée de ses lieutenants Jrue Holiday et Khris Middleton. Avec un effectif solide, les Bucks font évidemment partie des favoris pour cette nouvelle saison de NBA.

Les Suns favoris malgré les problèmes en interne

Meilleur bilan de la saison régulière 2021/2022, les Suns avaient déçu en play-off et comme les Bucks, buté en demi-finale de conférence. Mais sur le papier, Phoenix qui a finalement prolongé son pivot DeAndre Ayton durant l’été possède toujours une équipe capable de remporter le titre. Reste que la saison dernière, le groupe avait connu de sérieux soucis, notamment autour du cas Ayton. La capacité du coach Monty Williams à ressouder son groupe sera déterminante cette saison. S’il n’y arrive pas, les Suns de Chris Paul et Devin Booker pourront oublier leurs rêves de titre. Encore une fois…

Des Clippers effrayants, si…

Les Los Angeles Clippers, eux, pourraient bien arriver en play-off avec l’étiquette de grands favoris, tant ils pourraient dominer la saison régulière. Les retours de blessure de Paul George et de Kawhi Leonard vont en effet évidemment tout changer pour l’équipe de Los Angeles, par rapport à la saison dernière. Les deux superstars quand elles sont à leur meilleur niveau peuvent être injouables pour les autres équipes. L’arrivée John Wall, qui n’a pas joué depuis plusieurs saisons, mais qui à son meilleur niveau est l’un des meilleurs de la ligue à son poste, pourrait bien rendre l’équipe de Nicolas Batum encore plus effrayante. Si tout le monde retrouve son meilleur niveau et est à 100% en avril prochain, les Clippers seront un candidat évident.

Les Nuggets et les Timberwolves en outsiders

Des retours de blessure, les Denver Nuggets vont aussi en connaitre. Michael Porter Jr et surtout Jamal Murray sont en effet rétablis et vont revenir entourer le double MVP en titre Nikola Jokic. Le board des Nuggets a continué de renforcer l’équipe cet été (Kentavious Caldwell-Pope) et la franchise du Colorado doit désormais passer un palier. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour que Denver soit l’un des candidats au titre. Un outsider très sérieux, tout comme les Minnesota Timberwolves qui viennent de recruter le Français Rudy Gobert et disposent désormais d’un quatuor impressionnant avec D'Angelo Russell, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Les Brooklyn Nets, ont également une équipe sérieuse sur le papier avec Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons. Mais l’été risible vécu par la franchise de New York (Durant et Irving voulaient partir, mais sont finalement restés) a forcément laissé des traces et il semble aujourd’hui difficile d’imaginer les Nets remporter le Trophée Larry O'Brien en juin prochain.