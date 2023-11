NBA : Les 10 joueurs incontournables de ce début de saison [Partie 2/2]

Florian Barré

Quels sont les joueurs les plus impressionnants de ce début de saison ? Quels sont ceux qui, par leur simple présence, rendent un match alléchant ? La NBA regorge de joueurs de grands talents qui méritent d’être observés chaque nuit. Ainsi, Dan Favale du Bleacher Report a essayé d’établir un classement bien qu’il soit inévitablement subjectif et basé sur l’interprétation personnelle.

5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo est toujours au sommet de son oeuvre, encore plus depuis une bonne semaine. Si son début de saison a été marqué par quelques pépins physiques et une adaptation difficile avec Damian Lillard comme nouveau co-leader des Bucks, le Greek Freak reprend du poil de la bête. Sur les six derniers matchs où il a disputé au moins 30 minutes de la rencontre, Giannis a inscrit 35 points à chaque fois au minimum, avec un pick à 54 points contre Indiana. De plus, il shoot à 61.8% depuis le début de la saison.

4. Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

La majorité des acteurs et observateurs de la NBA sont d’accord pour dire que Wemby réalise un bon début de carrière dans la ligue. Bien que l’on aimerait le voir plus souvent prendre ses responsabilités et ainsi tenter plus de shoots, le prodige français impressionne par son calme et sa patience (ainsi que quelques skills fous) malgré des résultats collectifs difficiles. Pour l’heure, Wembanyama laisse sa marque uniquement par l’expérimentation mais possède tout de même des statistiques encourageantes de 18.6 points et 9.1 rebonds en moyenne par match.

3. Tyrese Haliburton, Indiana Pacers

Le nom de Tyrese Haliburton revient rarement lorsqu’on évoque les superstars, et pourtant… N’importe quel fan sera forcément émerveillé par la façon dont il joue quand son équipe attaque. Le fait qu'Haliburton fasse tout cela et bien plus encore avec un équilibre et un contrôle quasi-total de chaque situation ne peut que nous laisser bouche-bée. Par ailleurs, il est le meilleur passeur de la ligue avec 11.6 assists en moyenne par match depuis le début de la saison.

2. Stephen Curry, Golden State Warriors

Stephen Curry est potentiellement le plus grand spectacle individuel de l'histoire de la NBA. Il ne fait aucun doute que sa simple présence permet de déplacer les foules au Chase Center et partout où sa franchise voyage. À 35 ans, il reste toujours aussi captivant. Son audace à longue distance vit toujours et ne peut empêcher la déconcertation des fans de basket à chaque shoot tenté derrière la ligne extérieure. 30.4 points à 45.3% de réussite à 3-points en moyenne par match, ce n’est pas mal du tout pour un vétéran.

1. Nikola Jokic, Denver Nuggets

Il est, selon Dan Favale, le joueur incontournable de ce début de saison et le meilleur joueur de la NBA. Nikola Jokic ne se déplace pas à une vitesse vertigineuse autour du panier comme le fait Stephen Curry. Nikola Jokic n’explose pas vers le panier en une foulée et demie depuis le logo comme Giannis Antetokounmpo. Nikola Jokic fait du Nikola Jokic et rien ne semble plus facile que de le voir à l’oeuvre. Il détruit les défenses de toutes les manières imaginables. Il n'y a aucune réponse à ce qu'il fait. Même lors de ses nuits les moins efficaces, il est insoluble de n'importe où : en transition, dans le bloc, à l'arrêt, derrière la ligne des trois points, partout. Et il continue, après tout ce temps et vous fait vous demander pourquoi tout le monde prend la peine de jouer à ces jeux.