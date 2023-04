NBA : LeBron James réclame un coup énorme, tout est relancé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a quelques mois, Kyrie Irving a été annoncé pendant un moment chez les Lakers. Finalement, la franchise californienne n’a pas saisi l’opportunité et le champion NBA 2016 a filé à Dallas. Un regret pour LeBron James, même si la situation pourrait bien s’inverser rapidement.

« Je ne peux pas me pointer là et vous dire que je ne suis pas déçu de ne pas avoir été capable d’attirer un tel talent, mais aussi quelqu’un avec qui j’ai une alchimie telle qu’elle nous a déjà porté au titre ». Juste après l’échec du trade de Kyrie Irving, LeBron James ne cachait pas sa déception. Le King voulait retrouver son ancien coéquipier des Cleveland Cavaliers mais les Los Angeles Lakers n’ont pas saisi l’opportunité. Un regret pour LeBron.

Kyrie Irving déjà sur le départ ?

Néanmoins, Kyrie Irving est loin de vivre l’idylle avec les Mavericks. A tel point que son avenir pourrait déjà s’écrire ailleurs qu’à Dallas. « Les Lakers doivent regarder la situation en se demandant combien d’années il reste à LeBron et s’ils peuvent garder un Anthony Davis à fond dans le projet. De ce point de vue-là, leur fenêtre de tir parait assez courte. Est-ce qu’ils vont tenter de trouver un moyen de ramener Kyrie pour créer une superteam ? De toute façon, vous savez que Kyrie ne viendra pas si cela implique de baisser son salaire », reconnaît un general manager de NBA dans des propos relayés par Parlons Basket.

LAKERS WIIIIIIIN ✨117-111LeBron James en mode XXL 👑22 POINTS 20 REBONDS 7 PASSES2 CONTRES Les @Lakers mènent 3-1 dans ces #NBAPlayoffs pic.twitter.com/tt8k2X6DGr — NBA France (@NBAFRANCE) April 25, 2023

«J’annonce qu’ils vont essayer de trouver un moyen pour payer Kyrie Irving»