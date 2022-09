NBA

NBA : Le gros coup de gueule d’Evan Fournier (vidéo)

Publié le 10 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 10 septembre 2022 à 10h45

Avant d’affronter la Turquie en huitième de finale de l’Eurobasket, les Bleus ont dû se qualifier dans un groupe relevé avec la Slovénie et l’Allemagne. Au-delà de ces deux chocs, la France a dû venir à bout de la Hongrie dans un match plus difficile que prévu. Dès le coup de sifflet final, Evan Fournier, mécontent, a même lâché un gros coup de gueule.

Après une brillante médaille d’argent obtenue aux Jeux Olympiques, l’équipe de France est de retour cet été pour l’Eurobasket. Considérés comme favoris de ce tournoi, les Bleus ont réalisé une phase de poule en demi-teinte. La défaite inaugurale contre l’Allemagne a fait mal, même si les hommes de Vincent Collet ont réagi en battant la Hongrie, la Lituanie et la Bosnie. Le revers contre la Slovénie n’aura pas changé grand chose, surtout vu la petite polémique sur l’arbitrage.

Vincent Collet est monté au créneau

Au terme d’un match musclé marqué par la pression XXL de Luka Doncic, Vincent Collet s’était plaint de l’arbitrage : « L'équipe de France a aussi accompli des choses, ces dernières années, qui méritent d'être arbitrés correctement. On ne demande pas un traitement de faveur mais à être arbitrés correctement. Ce soir ce n'était pas le cas. Il y a eu un total manque de respect envers nous (...) Ça fait partie du jeu mais jusqu'à un certain point. Ce soir, je considère qu'on a été maltraités. C'est notre meilleur match de tout ce tournoi, malheureusement il n'est pas récompensé. Ça fait 50 ans que je suis dans le basket, je suis plutôt connu pour être calme et respectueux. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'occuper des arbitres. Mais là, ce n'est plus possible. Ce soir, ça a trop d'importance. On a joué contre une grande équipe, comme une grande équipe, les joueurs doivent décider du résultat ».

Fournier et Gobert aussi

Des propos partagés par Evan Fournier et Rudy Gobert qui, eux aussi, n’ont pas compris l’arbitrage de ce choc contre la Slovénie. Mais au-delà de cette rencontre, celle contre la Hongrie a aussi fait parler. Si ce duel pouvait ressembler à un match de transition, les Bleus avaient l’obligation de l’emporter, ce qu’ils ont fait mais avec du mal. Et à la fin de la rencontre, Evan Fournier, le capitaine de l’équipe de France, n’était pas satisfait de la performance des siens.

Quand le capitaine parle... 🫡Le discours d'Evan Fournier à la fin du match France-Hongrie et la 2e partie de la phase de poule des Bleus sont à retrouver dans ce nouvel épisode de notre websérie All-Access 🎬#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/dYcN18G9fr — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2022

« Dès ce soir, ce match va à la poubelle »