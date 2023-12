NBA : Le cauchemar des Suns continue, une star à l’infirmerie

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, les trois stars des Phoenix Suns, n’ont joué qu’un seul match complet ensemble cette saison. Deux jours plus tard, Beal s’est de nouveau blessé et pourrait être absent pendant plusieurs semaines. C’est une terrible nouvelle pour l’équipe de Frank Vogel, qui vise le titre cette saison.

Le 13 décembre, enfin, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ont pu jouer ensemble pour la première fois cette saison. Toutefois, leurs réjouissances n’ont pas duré : deux jours plus tard, face aux New York Knicks, Beal s’est à nouveau blessé et devra manquer plusieurs semaines de compétitions, d’après Shams Charania de The Athletic . C’est un sérieux revers pour les Phoenix Suns.

Bradley Beal retombe sur le pied de son défenseur, mais évite le pire

Après seulement 4 minutes et 30 secondes de jeu contre les Knicks ce vendredi, Bradley Beal a dû quitter le terrain en raison d’une entorse à la cheville droite. Après avoir réussi un tir à trois points dans le premier quart-temps, Beal est mal retombé sur le pied de Donte DiVincenzo, à qui les arbitres ont attribué une faute flagrante 1 pour ne pas lui avoir laissé l’espace nécessaire pour atterrir.



La star des Suns devrait maintenant manquer quelques semaines de compétition. Selon Shams Charania, l’athlète de 30 ans a évité le pire et sa blessure est sans réelle gravité. Cependant, la situation est frustrante pour Phoenix qui peine à réunir ses stars sur le terrain depuis le début de la saison NBA.

Une situation frustrante pour les Suns

Bradley Beal, la principale recrue de l’été, est censé devenir une pièce centrale de l’équipe des Suns aux côtés de Kevin Durant et Devin Booker. Cependant, il n’a joué que six matches avec sa nouvelle équipe jusqu’à présent, dont deux avec les deux autres All-Stars de l’effectif en comptant la rencontre face aux Knicks. Après avoir été initialement bloqué par un problème de dos, il est maintenant de retour à l’infirmerie avec une blessure à la cheville.



Phoenix ne communique pas beaucoup sur l’état de santé de son joueur, qui reste obscur. La situation de Beal, qui n’a pas joué une saison entière depuis 2019, est une source d’inquiétude légitime pour la franchise.