NBA : La santé de LeBron James préoccupe à l’approche des playoffs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James n’a pas terminé le match ce mercredi, lors de la défaite des Los Angeles Lakers contre les Sacramento Kings (130-120). L’ailier de 39 ans a quitté le terrain, grimaçant de douleur, quatre minutes avant la fin de la rencontre. Des images préoccupantes, malgré ses mots rassurants après la rencontre.

La défaite des Los Angeles Lakers contre les Sacramento Kings (130-120) ce mercredi a été particulièrement douloureuse. D’abord, la franchise californienne s’enfonce dans le classement de la Conférence Ouest, dont elle occupe actuellement la 10e place. Surtout, elle a perdu LeBron James. Après avoir joué 36 minutes, il a quitté le terrain quatre minutes avant la fin du match, visiblement gêné physiquement.

Un problème de cheville qui traîne

Après la rencontre, James a expliqué que sa cheville le gênait avant sa sortie. « Ça va aller » , a-t-il cependant assuré, laissant entendre qu’il ne s’agit que d’une douleur passagère. Cependant, l’ailier des Lakers a souffert de blessures à la cheville tout au long de la saison, ce qui est inquiétant à l’approche des playoffs, alors que son équipe a besoin de passer un cap.



LeBron James, le meilleur marqueur de Los Angeles, doit être à 100 % de ses capacités si les Angelinos espèrent surprendre en postseason. Il a toutefois reconnu que sa cheville était un problème depuis des mois et qu’il n’était pas au meilleur de sa forme mercredi, contre Sacramento.



LeBron James, élément vital pour les Lakers

Malgré sa cheville grinçante et le poids des années, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA n’a manqué que huit matches depuis le début de la saison, faisant preuve d’une grande résilience.



Cette défaite face aux Kings souligne cependant l’importance cruciale de la santé de LeBron James pour les Lakers. Notamment aux comebacks orchestrés par leur superstar, l’équipe avait remporté 10 de ses 14 matches précédents. L’équipe de Darvin Ham semble dépendre énormément de lui, et la partie la plus difficile de la saison est encore devant elle.