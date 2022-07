NBA

NBA : Jackpot pour James Harden

Publié le 28 juillet 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une aventure contrastée avec les Brooklyn Nets, James Harden s’est engagé chez les 76ers de Philadelphie. Vu les débuts encourageants avec sa nouvelle franchise, le double MVP a décidé de prolonger l’aventure de deux saisons avec un salaire fixé à 68M€. Dans un communiqué, James Harden a fait part de sa joie de continuer son histoire avec Philly.

Pour une fois, James Harden va passer un été loin des rumeurs de départ. Après une aventure loin d’être concluante chez les Brooklyn Nets, The Beard a été échangé avec Ben Simmons. Direction les 76ers donc pour Harden qui découvre une nouvelle franchise dans sa longue carrière. Arrivé à mi-saison, l’ancien joueur des Rockets s’est vite intégré, même s’il est un peu resté dans l’ombre de Joël Embiid. Sans en faire trop, James Harden a accepté son nouveau rôle : ne pas être la superstar de l’équipe.

James Harden a fait un effort financier

Mais James Harden le savait, son avenir allait déjà être remis en question cet été. En effet, le double MVP avait la possibilité d’activer sa player option fixée à 46,3M€. Mais pour prolonger son contrat de deux saisons avec les 76ers, James Harden a accepté de refuser cette option. Résultat, le meneur de 32 ans est lié avec Philly jusqu’en 2024 mais avec 15M€ en moins. Pas de grosse perte pour James Harden qui touchera tout de même un salaire de 68M€ sur les deux saisons. « J’ai eu des conversations avec Daryl (Morey, le président des Sixers), et on m’a expliqué comment nous pouvions nous améliorer et quelle était la valeur de certains joueurs. J’ai dit à Daryl d’améliorer l’effectif, de signer les joueurs dont nous avions besoin et de me donner ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour nous mettre en position d’accomplir cela », expliquait récemment James Harden pour justifier son choix.

« C’est ici que je veux gagner »

Dans un communiqué, James Harden a officialisé la nouvelle et a lâché quelques mots témoignant de sa joie de poursuivre l’aventure avec les 76ers. « C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux gagner, et je pense que nous avons ce qu’il faut pour atteindre cet objectif. Depuis mon premier jour chez les 76ers, l’équipe et les fans m’ont aidé à me sentir chez moi, ici à Philadelphie. Je suis enthousiaste à l’idée de construire sur les fondations de la saison dernière et j’ai hâte d’entrer sur le terrain avec les gars et de commencer ce périple », a confié le meneur All Star dans des propos relayés par Basket USA . A présent, Harden va devoir répondre aux attentes des dirigeants sur le parquet.

Daryl Morey sur James Harden : « Il est un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, un futur HOF, un des meilleurs scoreurs et passeurs de l’histoire, et un des meilleurs pour rendre ses coéquipiers meilleurs, sa mission est de gagner un titre » pic.twitter.com/8PrAc26emH — James Harden FR (@JHardenFR2) July 27, 2022

« Je ne pourrais pas être plus heureux de la décision de James »