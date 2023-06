NBA : Il lâche une énorme annonce, LeBron James va halluciner

Hugo Chirossel

Dans la nuit de lundi à mardi, les Nuggets sont devenus champions NBA pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Nikola Jokic et ses coéquipiers se sont imposés face au Miami Heat dans le match 5 entre les deux équipes (94-89) et ont ainsi largement remporté cette série (4-1). Mais à en croire Michael Malone, lui et ses hommes ne comptent pas en rester là.

Un succès amplement mérité. Dans la nuit de lundi à mardi, les Nuggets se sont imposés à domicile face au Miami Heat, pour le cinquième match entre les deux équipes. Une rencontre décisive puisque Denver menait 3-1 dans la série et n’était plus qu’à une victoire de devenir champion NBA pour la première fois de son histoire. Dans une rencontre serrée, ce sont finalement les Nuggets qui sont sortis vainqueurs (94-89).

Jokic MVP des Finales

« Le travail est fait, il est temps de rentrer à la maison maintenant », comme l’a si bien dit Nikola Jokic à l’issue de la rencontre. Le Serbe a terminé ce match avec 28 points et 16 rebonds et a reçu le trophée du MVP des Finales. « Nikola Jokic est une super personne, un super mari, père, fils et frère et sur les terrains de basket il a prouvé encore et encore qu'il est le meilleur joueur en NBA », a confié Michael Malone à propos de son joueur.

« Devenir une dynastie »