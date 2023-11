NBA : Il dévoile une grosse déception avec Wembanyama

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama réalise de très bons débuts en NBA. Le pivot des Spurs de San Antonio ne peut toutefois qu’assister à la mauvaise passe de sa franchise, qui a enchaîné 8 défaites d’affilée. Sélectionneur de l’équipe de France, Vincent Collet estime que s’il n’est pas responsable de cette mauvaise passe, Wemby doit progresser au tir.

Attendu au tournant, Victor Wembanyama connaît une période compliquée. S’il réalise un très bon début de saison à titre individuel, le prodige français voit les Spurs de San Antonio en grande difficulté dernièrement. Dans des propos relayés par Parlons Basket , le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet s’est exprimé à ce sujet. « Déjà, les 8 défaites consécutives des Spurs ce n’est pas que lui, c’est son équipe, donc il faut minimiser un peu cela. Au-delà de ça, il marque presque 20 points par match et prend 10 rebonds. D’un point de vue statistique on peut dire que son entrée en NBA est consistante. Après quand on connaît Victor et les énormes attentes autour de lui, j’estime qu’il doit continuer à monter c’est évident. Ce qui me déçoit un peu c’est son pourcentage au tir » .

« Il y a une grande marge de progression »

« Ce n’est pas suffisant pour un joueur comme lui » , affirme Vincent Collet. « Ça s’explique aussi par l’utilisation de ses coéquipiers, la façon de le servir, la manière de lui donner des paniers faciles, mais pour moi il doit se rapprocher du cercle. Je vois LeBron à 58% au tir et Kevin Durant à 52. À ce niveau il y a une grande marge de progression, et c’est une question de prise de décision. Quand on prend des meilleurs tirs on a plus de chances de les mettre » .

« Il faut qu’il progresse aussi dans la relation aux autres »