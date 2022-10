NBA

NBA : France, États-Unis… Une première réponse tombe pour Embiid

Publié le 7 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Après avoir obtenu la nationalité française il y a quelques mois, Joel Embiid était pressenti pour intégrer l’équipe de France. Seul problème, il est également devenu récemment citoyen américain, ce qui le rend éligible à intégrer la Team USA. Il doit maintenant faire son choix, mais d’après Vincent Collet, il devrait bel et bien rejoindre les Bleus.

L’équipe de France de basket pourrait bien voir un renfort de poids rejoindre ses rangs dans les prochains mois. En effet, alors qu’il a obtenu la nationalité française en juillet dernier, Joel Embiid est désormais sélectionnable avec les Bleus. La perspective de le voir évoluer dans la raquette française à côté de Rudy Gobert a de quoi faire sourire, même si ce n’est pas encore fait.

Embiid est également citoyen américain

En effet, le pivot camerounais a révélé récemment à Associated Press qu’il était également devenu citoyen américain : « je suis ici depuis longtemps (aux États-Unis, ndlr). Mon fils est Américain. Je me suis dit : je vis ici et c’est une chance d’être un Américain. Alors, pourquoi pas ? », a-t-il déclaré. Une nouvelle qui interroge forcément côté français. S’il n’y a aucune certitude pour le moment, Vincent Collet s’est tout de même montré rassurant.

« Je pense qu’il devrait jouer avec nous »