NBA : En ayant choisi Team USA, Embiid déçoit le continent africain

On le sait depuis peu. Victor Wembanyama et Joel Embiid ne joueront jamais ensemble en équipe nationale. En effet, le dernier MVP de la NBA a décidé de représenter les États-Unis et a donc délaissé la France et le Cameroun. Si les Bleus s’en sont rapidement remis, le pays natal du pivot a un peu plus de mal à digérer la nouvelle. C’est même tout le continent africain qui monte au créneau, dénonçant le choix du natif de Yaoundé.

La décision de Joel Embiid de représenter les États-Unis face à son Cameroun natal a laissé la nation africaine « légitimement ennuyée », selon une source au sein de l'instance dirigeante du basket-ball du pays. Le pivot des 76ers, MVP en 2022/23, a confirmé vendredi sur X (Twitter) qu'il jouerait pour Team USA aux Jeux olympiques de l'année prochaine à Paris. Le Cameroun espérait que la star de Philadelphie choisirait son pays de naissance, tandis que la France était également intéressée après que le centre de 29 ans y ait obtenu la citoyenneté l'année dernière. Mais que nenni !

L’Afrique réagit

« C’est ennuyeux parce que beaucoup de gens pensaient qu'il choisirait le Cameroun. Le choix d'Embiid était légitime et la réaction des Camerounais, agacés, est légitime également. » a déclaré à BBC Sport Africa une source anonyme à la Fédération camerounaise de basket-ball. De son côté, Liz Mills, qui, en tant qu'entraîneur du Kenya, est devenue la première femme à diriger une équipe masculine de la Fédération internationale de basket-ball, a également exprimé sa frustration face à la décision d'Embiid. Elle estime que la décision du pivot est une occasion manquée pour l'ensemble du continent : « Imaginez quel impact il aurait eu s'il avait choisi le Cameroun et comment cela se serait répercuté dans toute l'Afrique. Cela signifierait bien plus que simplement aider les États-Unis à remporter une autre médaille d'or. Décision très décevante. » a-t-elle concédé.

Embiid a longuement hésité

Joël Embiid a sûrement pesé le pour et le contre de sa décision et s’est exprimé à ce sujet après l’annonce de son choix : « Je suis vraiment fier et enthousiasmé par cette décision. Cela n'a pas été facile. J'ai la chance d'être chez moi au Cameroun, en France et aux États-Unis. Après avoir parlé à ma famille, j'ai su que ce devait être l'équipe américaine. Je veux jouer avec mes frères dans la ligue. Je veux jouer pour mes fans parce qu'ils ont été incroyables depuis le jour de mon arrivée ici. Mais surtout, je veux honorer mon fils qui est né aux États-Unis. Je veux que mon garçon sache que j'ai joué mes premiers Jeux olympiques pour lui. » a avoué Embiid avant de préciser l’importance des JO à ses yeux. « Cameroun, je suis né là-bas. Je suis originaire de là-bas. J'ai toujours voulu représenter mon pays, mais l'objectif est aussi de jouer aux Jeux olympiques. Si nous [le Cameroun] nous qualifiions pour les Jeux olympiques, ce serait une décision facile, mais cela reste en suspens et je veux vraiment participer aux Jeux olympiques. »

L’importance des JO dans la décision d’Embiid

Pourtant, rien n’assure encore que le Cameroun ne soit pas de la partie l’été prochain. En effet, le pays poursuivra prochainement ses qualifications pour les Jeux olympiques de l'année prochaine après avoir battu le Sénégal 80-74 en finale du tournoi de pré-qualification olympique FIBA à Lagos, au Nigeria, en août. Njie Enow, un analyste sportif camerounais, affirme que les réactions à travers le pays font écho à celles en dehors des États-Unis : « Il y a beaucoup de déception parmi les fans camerounais de basket-ball et parmi les amateurs de sport. Le Cameroun est dans le dernier tour des qualifications pour les Jeux olympiques. Vous avez d'autres talents camerounais en NBA comme Pascal Siakam et Christian Koloko, qui ont tous deux joué pour les Raptors de Toronto. Les fans pensaient qu'avec l'arrivée d'Embiid en équipe nationale, il aurait probablement attiré les deux autres joueurs et le roster du Cameroun aurait été plus fort. Le problème le plus profond de ces réactions vient du joueur lui-même. C'est une chose courante, surtout à cette époque où de nombreuses stars africaines du basket retournent représenter leur pays d'origine. Jonathan Kuminga, après avoir remporté le championnat NBA avec les Golden State Warriors, est retourné jouer avec la République Démocratique du Congo. L'équipe de basket-ball du Soudan du Sud a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde et elle participera aux Jeux olympiques grâce à la clairvoyance de Luol Deng. » a-t-il déclaré à BBC Sport Africa.

Un manque de reconnaissance flagrant ?