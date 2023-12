NBA : Dans le dur, LeBron James annonce la couleur pour les Lakers

Benjamin Labrousse

Après un début de mois de décembre sensationnel, les Lakers de Los Angeles n’y arrivent plus. La franchise californienne a enchaîné un troisième revers d’affilée, et continue de chuter au classement de la conférence ouest. Alors qu’un calendrier très chargé attend les Lakers, LeBron James est sorti du silence concernant la mauvaise passe des siens.

Que se passe-t-il du côté des Lakers ? Après une victoire historique lors de la première édition de la NBA Cup le 10 décembre dernier, les Jaunes et Violets sont depuis retombés dans leurs travers. Constat plus qu’alarmant pour la clique de LeBron James : Depuis la victoire au Play-In face aux Pacers de l’Indiana, les Lakers de Los Angeles n’ont remporté qu’un match, et ce en cinq rencontres. Mais ces défaites ne sont pas quelconques. En effet, les Angelinos n’ont pas affronté des cadors ces derniers jours, et ont subi des défaites alarmantes face à des formations en difficulté comme les Spurs de San Antonio, ou encore les Bulls de Chicago.

« Ce n’est pas comme si notre calendrier s’apprête à devenir plus simple »

Dans des propos relayés par ParlonsBasket , LeBron James a d’ailleurs concédé que le calendrier à venir n’ allait pas arranger les Lakers. « On peut et on doit trouver des solutions en discutant sur et en dehors du terrain. Après, ce n’est pas comme si notre calendrier s’apprête à devenir plus simple, que ce soit niveau déplacements ou adversaires. On va jouer chez la meilleure équipe de la conférence Ouest, Minnesota, à OKC aussi, et après, Boston chez nous. Donc notre calendrier ne va pas s’arranger, mais on doit simplement être meilleurs » .

« Il y a aussi de la fatigue due à la frustration »