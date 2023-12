NBA : «C’est dur», Wembanyama se livre sur le calvaire des Spurs

Hugo Chirossel

Les Spurs ont concédé leur seizième défaite consécutive dans la nuit de vendredi à samedi à l’occasion de la réception des Chicago Bulls (112-121). S’il s’est malgré tout offert un record lors de cette rencontre, en totalisant 21 points et 20 rebonds, Victor Wembanyama n’avait forcément pas le sourire après cette nouvelle défaite. Mais le rookie français ne désespère pas pour autant.

Les Spurs ont égalé un triste record. Bons derniers de la conférence Ouest, Victor Wembanyama et ses coéquipiers continuent de s’enfoncer dans les bas-fonds du classement. Dans la nuit de vendredi à samedi, San Antonio avait l'occasion de décrocher sa quatrième victoire de la saison, qui lui échappe depuis le 3 novembre dernier. Mais face aux Chicago Bulls, les Spurs ont de nouveau chuté (112-121).

NBA : Un nouveau record pour Victor Wembanyama https://t.co/q0DEHIiwug pic.twitter.com/gwW1nj9LBQ — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Seizième défaite d’affilée pour les Spurs

C’est la seizième défaite consécutive des Spurs, qui ont ainsi égalé le record de la franchise, établi la saison dernière. Le tout malgré un Victor Wembanyama record. En effet, le rookie français est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à totaliser au moins 20 points et 20 rebonds sur une rencontre. Il a ainsi dépassé Dwight Howard, qui jusque-là était le seul à avoir réalisé cette performance à moins de 20 ans. Pas de quoi réjouir Victor Wembanyama pour autant.

«Je ressens la difficulté, mais je ne ressens jamais d’abattement»