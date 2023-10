NBA : Aux Hornets, l'année ou jamais pour Frank Ntilikina ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après six ans en NBA, Frank Ntilikina n’a toujours pas réussi à s’y établir durablement. Il se prépare à jouer, avec les Charlotte Hornets, dans sa troisième équipe depuis sa draft 2017. Cette année pourrait être décisive pour lui, l’occasion ou jamais de prouver qu’il a véritablement sa place dans la meilleure ligue du monde.

Huitième choix de la draft 2017, Frank Ntilikina était considéré comme un talent prometteur à son arrivée en NBA, aux New York Knicks. Mais le French Prince a aujourd’hui 25 ans et ces attentes se sont nettement atténuées. À l’aube de sa septième saison, avec les Charlotte Hornets, il doit désormais prouver qu’il mérite toujours sa place dans la ligue.

Un défenseur reconnu en NBA

En NBA, Frank Ntilikina n’occupe plus vraiment le poste de meneur. Ces deux dernières années, aux Dallas Mavericks, il a principalement joué en tant qu’arrière, étant plus souvent décalé à l’aile qu’à la mène. Malgré sa faible production offensive (2,9 points et 1,2 passe par match), le Français a réussi à obtenir 12,9 minutes dans la rotation de Jason Kidd, grâce à ses qualités défensives. Aujourd’hui, celles-ci sont devenues sa marque de fabrique : il est un défenseur solide, capable de couvrir plusieurs positions. Une qualité recherchée dans la ligue, qui devrait lui permettre de trouver sa place à Charlotte.



Qu’attendre de Nicolas Batum pour sa dernière saison en NBA ? https://t.co/9wcv6Px2sV pic.twitter.com/02bLRGydHA — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Un nouveau cadre pour prouver sa valeur