NBA : «Aucun espoir», LeBron James se prend un énorme coup de pression

Hugo Chirossel

Menés 3-0 face aux Nuggets, les Lakers sont dos au mur. Les Angelinos doivent à tout prix s’imposer dans la nuit de lundi mardi s’ils veulent rester en vie dans cette série. Mais les joueurs de Denver n’ont pas l’intention de leur laisser la moindre chance et comptent obtenir leur ticket pour les Finales NBA.

« Je ne vais pas dire que j’ai peur. Mais je suis inquiet parce qu’ils ont LeBron de l’autre côté et qu’il est capable de tout faire . » Nikola Jokic sait à qui il a affaire. Avant d’affronter les Lakers dans la nuit de lundi à mardi, pour la quatrième rencontre entre les deux équipes, le pivot des Nuggets a avoué se méfier de LeBron James. Menés 3-0 dans la série, le King et ses coéquipiers sont face à un énorme défi.

« On ne veut pas leur laisser aucun espoir »

En effet, aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a réussi à remonter un tel déficit. Cela passera par une victoire cette nuit à domicile, avant de potentiellement retourner à Denver pour le match 5. Mais à l’image de Nikola Jokic, les Nuggets savent que LeBron James est capable de réaliser des exploits et ils comptent bien en finir. « On ne veut leur laisser aucun espoir, ni aucune confiance », a lâché Bruce Brown, dans des propos relayés par ESPN .

« On ne peut pas le laisser en vie »