NBA : Après son transfert, Kévin Durant se lâche totalement

La rédaction

Transféré il y a quelques semaines chez les Suns de Phoenix, Kevin Durant est attendu comme le messie en Arizona. Sa nouvelle équipe vise un titre NBA qu’elle avait entrevu lors des finales 2021, perdues face aux Bucks de Milwaukee. KD lui, s’est exprimé sur son envie d’aller de l’avant après son arrivée très médiatisée.

Auteur de 37 points face au Mavericks de Dallas il y a quelques jours, Kevin Durant a pu démontrer tout son apport offensif envers ses nouveaux coéquipiers. Après seulement trois petits matchs disputés avec les Suns de Phoenix, l’ancien du Thunder d’Oklahoma City, semble avoir pris pleinement ses marques avec la franchise de l’Arizona. Mais l’ailier sait également que la pression, notamment médiatique de son gros transfert va peu à peu se dissiper, ce qui a tendance à ravir le principal intéressé.

Un drôle coup du sort pour Kevin Durant

Ces dernières semaines, la NBA n’avait d'yeux que pour le joueur américain. Kevin Durant a rejoint les Suns de Phoenix en provenance des Nets de Brooklyn. Après 3 matchs disputés à l’extérieur, l’ailier va enfin pouvoir débuter cette nuit à domicile. Coup du sort, puisque c’est face à sa première franchise, le Thunder d’Oklahoma City, que KD effectuera ses grands débuts à Phoenix.

Une star de la NBA investit dans une start up française ! https://t.co/4x4mILyQWU pic.twitter.com/zIwENsYQc0 — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Kevin Durant a « hâte » de découvrir ses supporters