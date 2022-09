NBA

Après les JO, Fournier a voulu prendre une décision tonitruante

Publié le 10 septembre 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

En plein Eurobasket, Evan Fournier s’est prêté au jeu de l’entretien croisé avec Vincent Collet, son sélectionneur. Le joueur des New York Knicks est notamment revenu sur son absence aux Jeux Olympiques 2016 et révèle avoir pensé à tirer un trait sur l’équipe de France à cet instant de sa carrière.

Depuis le départ à la retraite de Tony Parker, c’est une nouvelle génération qui a pris les reines de l’équipe de France. Toujours emmenés par Nicolas Batum et Nando De Colo, les Bleus sont désormais encadrés par Evan Fournier et Rudy Gobert. Et cet été, en l’absence des deux premiers, c’est les deux derniers qui doivent porter cette équipe de France. Pourtant, Evan Fournier aurait pu connaître une trajectoire bien différente avec les Bleus …

Fournier a manqué les JO 2016

En 2016, alors qu’Evan Fournier commence à prendre de plus en plus d’importance au Orlando Magic et en NBA en général, Vincent Collet décide de ne pas le sélectionner pour les Jeux Olympiques de Rio. Trois ans après avoir manqué l’Euro remporté par les Bleus , c’est une nouvelle désillusion pour Evan Fournier. Surtout que les hommes de Vincent Collet ne passeront pas les quarts de finale, humiliés par l’Espagne. Six années plus tard, le sélectionneur français est conscient de son erreur et s’en excuse encore.

« C'était une connerie »

« C'est l'erreur de ma carrière. Je l'ai fait en mon âme et conscience à l'époque. Les gens ne s'imaginent pas à quel point on se triture les méninges avant une telle décision. Mais c'était une connerie, encore plus quand on voit comment Tony nous était revenu. Malheureusement, je peux m'excuser, mais cela ne changera rien. Evan aurait pu peser à Rio. Si on l'avait pris, ç'aurait été à la place de Charles Kahudi. On a préservé ceux qui avaient obtenu la qualif à Manille au TQO. Or il n'y avait pas photo, pas de raison. Mais c'est facile à dire après… », reconnaît Vincent Collet dans un entretien croisé avec Evan Fournier pour le journal L’Equipe .

Je veux un Evan Fournier comme ça dans le vestiaire des Knicks 🗣 pic.twitter.com/4n5MxcFUKL — Knicks France (@KnicksFrance) September 9, 2022

Il a pensé à arrêter avec les Bleus