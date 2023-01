NBA : Après cet achat improbable, cette star se fait dézinguer

La rédaction

Les stars de la NBA touchent des salaires très importants. Si chacun est libre de dépenser son argent comme il le souhaite, certains en profitent pour réaliser des achats plutôt improbables. C’est le cas par exemple de Luka Doncic, qui a récemment fait parler de lui en achetant un SUV très équipée.

Alors qu’il porte sur son dos toute une franchise, le joueur des Mavericks de Dallas Luka Doncic a effectué dernièrement un achat qui a fait réagir. Et pour cause, la star slovène est arrivée à l’American Airlines Center (l’enceinte de sa franchise) à bord d’un SUV haut de gamme totalement customisé.

Fini les 4x4, place au 6x6 pour Luka Doncic

Si beaucoup de gens connaissent désormais le 4x4, illustre véhicule à la fois très cher et utilitaire, il existe désormais des 6x6. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes des véhicules, les caractéristiques de l’engin de Luka Doncic ont été précisément dévoilées : « La semaine dernière, Luka Doncic a débarqué au match contre les Hawks dans un 6×6 customisé Hellfire Apocalypse… qui coûte 200.000$. Il s’agit d’un Jeep Gladiator largement modifié avec caméras à vision thermique et nocturne, cinq klaxons hyper-puissants et un équipement nitro » .

Un caprice à 184 000€