NBA : Agacé, LeBron James lâche une terrible annonce sur les Lakers

La pré-saison des LA Lakers est catastrophique. En effet, la bande à LeBron James a perdu presque tous ses matchs (7 sur 8) depuis la reprise. Et la star de l'équipe commence sérieusement à perdre patience. Interrogé après le revers face aux LA Clippers, LeBron James a fait une terrible annonce.

Les LA Lakers passent totalement à côté de leur pré-saison. En effet, la bande à LeBron James n'a réussi à remporter qu'un seul de ses face-à-face depuis la reprise. C'était face aux Warriors le 10 octobre (121-124). Et la franchise californienne a déjà disputé huit rencontres. Alors que les LA Lakers se sont fait corriger par les Sacramento Kings (133-86) samedi dernier, LeBron James n'avait pas voulu tirer la sonnette d'alarme, préférant rester positif.

LeBron James on the Lakers’ 3-point shooting woes: “Our ball club is our ball club. I’m not going to harp on what we can’t do every single day.”