Les Knicks protestent contre l’arbitrage, la NBA donne son verdict

Florian Barré

Le 12 février dernier, les arbitres du match opposant les New York Knicks et les Houston Rockets se sont trompés. Un mauvais jugement a empêché les coéquipiers de Jalen Brunson de s’imposer. Et ça, personne ne le contredit. Pour preuve, et le chef d’équipe des arbitres et la NBA ont admis que la décision était erronée. Pour autant, cela n’a pas suffi à changer le résultat de la rencontre.

La NBA a annoncé mercredi que la protestation des Knicks de New York contre leur perte controversée face aux Houston Rockets du 12 février a été refusée. New York a perdu 105-103 après qu'une faute ait été sanctionnée sur le meneur All-Star Jalen Brunson alors qu’il restait 0,3 seconde à jouer. « En vertu de la norme pour les manifestations du match de la NBA, New York a été tenue de démontrer qu'il y avait une mauvaise application des règles de jeu officielles, par opposition à une erreur de jugement des responsables du jeu », a déclaré la ligue dans un communiqué de presse. « Parce que la faute en question reflétait une erreur de jugement, New York n'a pas démontré une mauvaise application des règles du jeu, et le recours extraordinaire consistant à faire droit à une protestation contre le match n'était pas justifié. »

Brunson injustement sanctionné

Pour rappel, Knicks et Rockets se tenaient à 103-103 quand, au buzzer, Aaron Holiday d’Houston a tenté un tir longue distance qu’a essayé de contrer Jalen Brunson. Contre toute attente, le meneur de New York a été sanctionné pour une faute « imaginaire ». Holiday a ensuite réussi deux de ses lancers francs et les Rockets s'en sont sortis avec une victoire 105-103.



Après le match, l’arbitre Ed Malloy a déclaré au journaliste Fred Katz de The Athletic que la faute était une erreur. « Après l'avoir vu lors de l'examen d'après-match, le joueur offensif a pu revenir à une position de jeu normale sur le terrain. Le contact survenu après le lâcher du ballon est donc accessoire et marginal par rapport à la tentative de tir et n'aurait pas dû être signalé . » À la suite de cet aveu, les Knicks ont déposé une protestation auprès de la NBA pour contester la défaite. Les équipes disposent de 48 heures pour le faire et sont rarement récompensées.

Le Heat version 2007, dernière équipe à avoir pu bénéficier positivement d’un appel

La dernière manifestation ayant donné lieu à un re-match remonte à la saison 2007-08. La rencontre opposait le Miami Heat aux Atlanta Hawks, et Shaquille O'Neal a été sanctionné pour avoir commis sa sixième faute à 51,9 secondes de la fin de la prolongation. Cependant, la protestation de Miami a prouvé qu'il n'avait en réalité commis que cinq fautes. Les deux équipes ont rejoué la fin du match des mois plus tard, et à ce moment-là, O'Neal ne faisait même plus partie de l'équipe.