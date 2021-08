Basket

Basket - NBA : Westbrook, Lakers... LeBron James se fait fracasser !

Publié le 12 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Les Lakers ont réalisé un mercato de grande ampleur cette année avec parmi eux, l'arrivée de Russell Westbrook. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

Après une saison plutôt morne en NBA (éliminé dès le premier tour des play off par les Phoenix Suns), les Lakers de Los Angeles ont décidé de frapper des gros coups sur le marché des transferts. Carmelo Anthony, Trevor Ariza et Russell Westbrook sont donc arrivés au sein de la franchise californienne. Un recrutement vieillissant mais comportant des noms ronflants de la NBA.

Lebron fracassé pour le recrutement de Westbrook