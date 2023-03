LeBron James entre dans l’histoire de la NBA, il annonce son successeur

Hugo Chirossel

À 38 ans, LeBron James s’est récemment emparé du record de Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. La question est désormais de savoir si quelqu’un sera un jour capable de battre le King, en sachant qu’il va mettre la barre encore plus haut. Selon Paul George, Luka Doncic a ce qu’il faut pour y parvenir.

« Si vous voulez dire moi, il n'y a pas moyen. C'est une longue période pour jouer au basket. Je préfère retourner dans ma ferme en Slovénie . » Interpellé par LeBron James, peu de temps avant qu’il ne devienne le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, Luka Doncic avait été clair : il n’a pas l’intention d’aller chercher ce record. Il faut dire que cela demande une longévité assez impressionnante, que peu de joueurs avant le King ont réussi à atteindre.

«Luka est une nouvelle version de LeBron James»

Pourtant, Luka Doncic a les qualités nécessaires pour y parvenir. « Ce qu’il fait sur le terrain est incroyable, regardez ses statistiques. Luka est une nouvelle version de LeBron James, puisqu’il remplit toutes les cases », estime Paul George, star des Clippers, dans son podcast. « Points, rebonds, passes décisives. Si on parle seulement chiffres, Luka à toutes les qualités pour rejoindre LeBron et battre ses records . »

«Je ne pense pas qu’un autre joueur à l’avenir sera fait comme LeBron»